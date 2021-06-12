العفو الملكي السعودي الجديد 2021-1442

العفو الملكي السعودي الجديد 2021 حيث بدء في شهر رمضان المبارك كالمعتاد من الحكومة السعودية العفو الملكي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وذلك طبقًا لشروط معينة وفي قضايا مُحددة ومع بدء تنفيذ إجراءات العفو في هذه الأيام نتعرف على كافة التفاصيل بعد مراجعة تقرير وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله يتبع…

العفو الملكي السعودي الجديد 2021

ينتظر العديد من أسر السجناء تنفيذ العفو الملكي الذي قد يشتمل ما يقارب من 10 الآف سجين، وفي حال أن لم تكن قدمت بالفعل على العفو الملكي يُمكنك التقديم الآن عبر تطبيق الخطوات الآتية إلكترونيًا كما يلي:

زيارة منصة أبشر التابعة إلى وزارة الداخلية عبر رابط أبشر.

التسجيل عبر إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تسجيل جديد وإضافة بيانات لم تكن مُسجلة من قبل على المنصة.

إضافة كافة المعلومات المطلوبة في استمارة العفو الملكي ثم الضغط على رابط تحويل طلب العفو إلى الإدارة الخاصة بالسجن العام.

المتابعة وإضافة البيانات المطلوبة والتأكد من رقم الهاتف حيث يتم إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب وتفاصيله، ومن ثم المتابعة وإرسال كافة التفاصيل عليه.

أسماء العفو الملكي السعودي الجديد 2021

لم يتم الإعلان حتى الآن على أي أسماء ولكن في حال أن كان السجين مُطابقًا لـ شروط العفو الملكي 1442 من المحتمل أن يكون من المشمولين بالعفو، علمًا بأنه لا يوجد أي مرجع رسمي إلكتروني يُتيح أسماء المشمولين من العفو؛ وذلك لعدم التشهير.

أخبار العفو عن السجناء اليوم 2021

يُرجى العلم بأن الأشخاص المشمولين بـ العفو الملكي هم المسجونين في القضاء الخاصة بـ أحكام المرور، وأيضًا قضايا النشل والسرقة، والقضايا الغير أخلاقية والقتل شبه العمد، وأيضًا قضايا المخدرات.

أما عن أسماء الغير مشمولين بالعفو الملكي 2021 فهم الذين يواجهون القضايا الأمنية التي تهدف إلى زعزعة الأمن، وأيضًا قضايا القتل العمد والاتجار بالبشر والأطفال كذللك قضايا المتفجرات والاحتيال أو أي قضايا سب دينية أو تزوير، وأيضًا القضايا التي تهدد أمن المملكة.

وفي حال أن كُنت تتساءل هل يشمل العفو من لم يحاكم 1442 فالإجابة لا فلابد من أن تتم المحاكمة أولًا حتى يدخل الشخص العفو الملكي الجديد 2021-1442.