ماكرون يطلب من جونسون "الالتزام بموعد بريكست"

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"احترام الوعد الذي قطعه للأوروبيين" في إطار اتفاق بريكست، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في أيرلندا الشمالية.

وعقب لقاء جمع ماكرون وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع، قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي أكد أنه "على استعداد لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية".

لكنه شدد على أن ذلك "يفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذي حددته اتفاقات بريكست"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويسمم ملف أيرلندا الشمالية والقواعد التجارية الجديدة للإقليم البريطاني في أعقاب بريكست، العلاقات بين الملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويلقي الملف بظلاله على قمة مجموعة السبع المنعقدة حتى الأحد في جنوب غرب إنجلترا، حيث يعتزم قادة الدول الصناعية السبع الكبرى الظهور جبهة موحدة حريصة على النهج متعدد الأطراف، لتحفيز الانتعاش في مرحلة ما بعد الوباء، ومكافحة التغير المناخي.

ومع بقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة، فإن تلك القواعد تعد مصدر توتر في الإقليم البريطاني، وتسببت حتى بمواجهات عنيفة مطلع أبريل.

وعُقدت محادثات في لندن، الأربعاء، من دون إحراز تقدم. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "لن يتردد في اتخاذ إجراءات انتقامية في حال رفضت لندن تطبيق قواعد البروتوكول".