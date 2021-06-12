البرازيل تتخطى ألفى وفاة لليوم الرابع على التوالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى البرازيل، اليوم السبت، تسجيل 2.216 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الرابع على التوالى الذى تتخطى فيه الإصابات حاجز الألفى وفاة.





وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية بسبب كورونا فى البرازيل نحو 484.235 حالة، وسط توقعات بأن تتخطى هذه الحصيلة النصف مليون وفاة قبل نهاية يونيو الجارى. كما سجلت البرازيل 85.149 إصابة جديدة بالفيروس التاجى خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات المسجلة هناك منذ بداية الجائحة إلى 17 مليوناً و296 ألفاً و118 إصابة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

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