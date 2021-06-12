الاستعلام عن كشف النقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021 الجزائر

فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط 2021 الفصل الدراسي الأول، هي منصة إلكترونية جزائرية تمكن أولياء أمور الطلاب من معرفة نتائج الامتحانات والدروس الخاصة بأولادهم، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن موقع أولياء التلاميذ جاهز لاستقبال درجات الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة والنتائج الخاصة بكشف النقاط للفصل الدراسي الأول للعام الجاري، والجدير بالذكر بأن ولي الأمر يستطيع معرفة درجات ابنه من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية لعام 2021، ولأن آلاف من أولياء الأمور وكذلك الطلاب يبحثون عن رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الجزائر للفصل الدراسي الأول 2021، لذلك وتوفير لوقت كل زوارنا في موقع ثقفني سوف نعرض لكم في هذا المقال رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الجزائر 2021.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية أعلنت أن الموقع جاهز حاليا لمعرفة كشف نقاط التلاميذ، حيث يمكن الآن لأولياء الأمور والطلاب أيضا الاطلاع بكل سهولة على دراجات الامتحانات للفصل الدراسي الأول في جميع المراحل التعليمية للعام الحالي وذلك عن طريق التسجيل في رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الجديد بخطوات بسيطة جدا، كما أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بأن نسبة النجاح بين الطلاب كبيرة جدا رغم الظروف التي تمر بها البلاد خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وتفشيه في جميع بلاد العالم حيث كانت منظومة الامتحانات مشددة وصعبة للغاية بسبب الوباء والضوابط الاحترازية الشديدة في الجزائر.

إذا كنت طالب بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية داخل وزارة التربية الوطنية الجزائرية وتريد الاستعلام عن كشف النقاط الخاصة بك، أو كنت ولي أمر وتريد الإطلاع على كشف نقاط أبنائك بكل سهولة عن طريق بوابة فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الرسمية عبر الإنترنت فكل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

يجب إنشاء مستخدم جديد إذا كانت هذه أول مرة لك بالموقع من خلال تسجيل جديد في فضاء أولياء التلاميذ من خلال هذا الرابط الرسمي ( tharwa.education.gov.dz ). إذا كنت تمتلك حساب بالموقع فيجب تسجيل دخولك أولا. يتم اختيار أيقونة نتائج الطلاب ثم الضغط عليها.

يجب إدخال البيانات التي يطلبها الموقع بشكل دقيق. ثم النقر على أيقونة ( عرض النتيجة ). أخيرا ستظهر صفحة جديدة بكل كل درجات الطالب في جميع المواد.

الآن عزيز ولي أمر الطالب وإذا كنت في أي مكان داخل أو خارج الجمهورية العربية الجزائرية، يمكنك بكل سهولة معرفة درجات أبنائك للفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل التعليمية الثلاث المختلفة سواء كان أبنائك في المرحلة الابتدائية أو حتى المرحلة المتوسطة والثانوية وذلك من خلال استخراج كشف النقاط من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ بكل سهولة وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي tharwa.education.gov.dz وهو تابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.