أعلنت السلطات بدولة الكويت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية فيما يخص المسافرين إليها والعائدين من الخارج في الفترة المقبلة ، ومن ضمن حزمة الإجراءات جاء التطبيق الإلكتروني شلونك وهو أحد التطبيقات الإلزامية وهو مهم لعافة الموجودين علي أراضي الكويت من مواطنين ومقيمين ، والتطبيق يستخدم خاصية البلوتوث في تحديد قائمة المخالطين للحالة في حال اكتشاف أية إصابة جديدة بالكورونا، وحثت وزارة الصحة الكويتية علي ضرورة تحميل التطبيق علي الهاتف الجوال لكل شخص عائد او قادم للكويت من أجل تسهيل مراقبة حالتهم الطبية والتواصل معهم ، وفي حال ظهرت أي أعراض إصابة بالمرض يتم رصده عن طريق البرنامج مع محيط المخالطين له ، والتطبيق من تطوير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت بالتعاون مع شركة زين للاتصالات ووزارة الصحة ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي تطبيق شلونك للمسافرين لدولة الكويت ورابط التسجيل وشرح الإرشادات ويمكنكم التعرف علي اشتراطات السفر إلي دولة الكويت في ظل كورونا عبر موقع ثقفني.

تطبيق شلونك للمسافرين لدولة الكويت ورابط التسجيل وشرح الإرشادات

يتميز تطبيق شلونك لإلزامي من وزارة الصحة الكويتية بعدة خواص نتعرف عليها معاً :

خاصية الكشف عن الموقع الجغرافي لضبط مخالفات الحجر المنزلي المفروض علي الوافدين من الخارج.

يعمل التطبيق عن طريق تقنية البلوتوث لكشف المخالطين للإصابة.

التطبيق يستهدف كافة الموجودين بدولة الكويت من مواطنين ووافدين.

تحميل التطبيق مجاني وبدون رسوم.

واجهة مستخدم التطبيق سهلة وبسيطة في التعامل وتدعم اللغات العربية والانجليزية.

طريقة التسجيل في التطبيق

فيما يلي نستعرض لكم شرح طريقة التسجيل في تطبيق شلونك من وزارة الصحة الكويتية كالآتي :

في البداية عليك بتحميل تطبيق شلونك من متجر التطبيقات علي هاتفك الجوال.

تقوم بتفعيل خاصية الاتصال بالبلوتث من إعدادات الهاتف المنصب عليه التطبيق.

عليك بتفعيل خاصية تحديد الموقع علي نفس الهاتف المذكور.

توجه لاختيار لغة العرض المناسبة لك من واجهة التطبيق.

اضغط علي أيقونة متابعة والموافقة علي تلقي إشعارات.

قم بإدخال رقم الجوال والبطاقة المدنية في الخانات المطلوبة.

اختر تسجيل الدخول وضع رمز التفعيل المستقبل علي هاتفك.

انقر علي تسجيل الدخول مرة أخري واضغط علي الموافقة.

في النهاية تضغط علي زر التلي ثم تحدث الآن وتجيب عن كافة الأسئلة المطروحة عليك.

ويمكنكم التعرف علي قائمة الدول الممنوع القدوم منها إلي الكويت لاتخاذ الاحترازات والتعرف علي طريقة السفر.