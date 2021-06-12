أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل

أسرع تمويل أونلاين لا يحتاج إلى ضامن ولا يحتاج لتحويل الراتب، لدى شركة تسهيل للتمويل، تقدم شركة تسهيل للتمويل، أسرع تمويل شخصي فوري أونلاين، ويتمكن العميل المتقدم الحصول على التمويل من خلال الإنترنت، حيث أن شركة تسهيل للتمويل تعلم مدى احتياج العملاء لمبالغ مالية سريعة، وفي نفس الوقت يستطيعوا الحصول على التمويل من خلال الإنترنت.أسرع تمويل أونلاين لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة
القرض الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة، والمعروفة باسم الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية، والذى يتميز بأنه قرض لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن، وهناك عدد من الشروط التى لابد أن يوفرها المتقدم، لكي يتمكن من الحصول على الموافقة على التمويل لدى شركة تسهيل، ومن خلال هذا المقال عزيزي الزائر سوف نطلع على أهم شروط تمويل شركة تسهيل للتمويل
- يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي، وعمره لا يقل عن 21 عام، كذلك لا يقل دخله الشهري عن 12000 ريال سعودي.
- على المواطن السعودي العامل بالقطاع الحكومي، قضى مدة عمل لا تقل عن 3 أشهر للمواطن السعودي، و6 أشهر للعميل المقيم.
- يستطيع المواطن المتقاعد طلب قرض تسهيل السريع، بشرط أن يكون عمره لا يزيد عن 70 عام، وأيضاً لا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال سعودي، وأن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة.
- تمويل تسهيل السريع يستطيع العملاء العاملين بالقطاع العسكري الحصول على التمويل، وذلك بشرط أن يكون السن من 25 عام إلى 50 عام، وأيضاً لا يقل الراتب الشهري عن 10000 ريال سعودي.
يستطيع شريحة كبيرة من العملاء طلب تمويل تسهيل، حيث يستطيع المواطن السعودي والمقيم والمتقاعد والعاملين بالقطاع العسكري، طلب قرض تسهيل أونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل، وطلب التمويل من خلال الإنترنت، وبعد ذلك لابد من توافر المستندات التالية
- تقديم نسخة من جواز سفر المقيم.
- توفير صورة من الهوية الوطنية للمواطن السعودي.
- ثم تقديم كشف حساب بنكي لأخر فترة 3 أشهر.
- تقديم بطاقة العمل أو تعريف الراتب.
- العنوان الوطني.
- رقم الجوال الخاص بالمتقدم.
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أسرع تمويل أونلاين لا يحتاج إلى ضامن ولا يحتاج لتحويل الراتب، لدى شركة تسهيل للتمويل، تقدم شركة تسهيل للتمويل، أسرع تمويل شخصي فوري أونلاين، ويتمكن العميل المتقدم الحصول على التمويل من خلال الإنترنت، حيث أن شركة تسهيل للتمويل تعلم مدى احتياج العملاء لمبالغ مالية سريعة، وفي نفس الوقت يستطيعوا الحصول على التمويل من خلال الإنترنت.أسرع تمويل أونلاين لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة
القرض الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة، والمعروفة باسم الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية، والذى يتميز بأنه قرض لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن، وهناك عدد من الشروط التى لابد أن يوفرها المتقدم، لكي يتمكن من الحصول على الموافقة على التمويل لدى شركة تسهيل، ومن خلال هذا المقال عزيزي الزائر سوف نطلع على أهم شروط تمويل شركة تسهيل للتمويل
- يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي، وعمره لا يقل عن 21 عام، كذلك لا يقل دخله الشهري عن 12000 ريال سعودي.
- على المواطن السعودي العامل بالقطاع الحكومي، قضى مدة عمل لا تقل عن 3 أشهر للمواطن السعودي، و6 أشهر للعميل المقيم.
- يستطيع المواطن المتقاعد طلب قرض تسهيل السريع، بشرط أن يكون عمره لا يزيد عن 70 عام، وأيضاً لا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال سعودي، وأن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة.
- تمويل تسهيل السريع يستطيع العملاء العاملين بالقطاع العسكري الحصول على التمويل، وذلك بشرط أن يكون السن من 25 عام إلى 50 عام، وأيضاً لا يقل الراتب الشهري عن 10000 ريال سعودي.
يستطيع شريحة كبيرة من العملاء طلب تمويل تسهيل، حيث يستطيع المواطن السعودي والمقيم والمتقاعد والعاملين بالقطاع العسكري، طلب قرض تسهيل أونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل، وطلب التمويل من خلال الإنترنت، وبعد ذلك لابد من توافر المستندات التالية
- تقديم نسخة من جواز سفر المقيم.
- توفير صورة من الهوية الوطنية للمواطن السعودي.
- ثم تقديم كشف حساب بنكي لأخر فترة 3 أشهر.
- تقديم بطاقة العمل أو تعريف الراتب.
- العنوان الوطني.
- رقم الجوال الخاص بالمتقدم.
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