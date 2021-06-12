تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021 علي الأقمار الصناعية نايل سات هوتبيرد 

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021 ساعات قليلة تفصلنا عن بداية انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2021، وهي البطولة العالمية التي تنال معدلات مشاهدة ومتابعة مرتفعة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم من عشاق كرة القدم في العالم، حيث تنطلق البطولة رسميا يوم 13 من شهر يونيو في دولة البرازيل، وذلك بعد ان تم سحب التنظيم من الارجنتين خلال العام الماضي بسبب ازمة فيروس كورونا، ومن المقرر ان تنتهي البطولة رسميا في يوم 11 من شهر يوليو، ونجد ان البطولة يشارك بها الكثير من المنتخبات العالمية التي تل متابعين من جميع انحاء العالم، واكثر ما يرغب به الكثير من المتابعين في هذا التوقيت هو التعرف على اهم القنوات الناقلة للبطولة، وسوف نوضح الان تفاصيل اهم القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021 على جميع الاقمار الصناعية.القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021
اعلنت الكثير من القنوات المختلفة في جميع أنحاء العالم سواء القنوات الاجنبية او العربية خلال الايام الماضية عن نقلها البطولة المرتقبة وهي بطولة كوبا أمريكا التي يشارك بها أفضل المنتخبات في العالم، ويتم بث هذه القنوات المختلفة على الاقمار الصناعية المتنوعة، وسوف نوضح الان اهم القنوات الفضائية العربية والاجنبية الناقلة لكافة مباريات بطولة كوبا امريكا رسميا والتي تبدأ يوم الاحد الموافق 13 من شهر يونيو.
|القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021
|
|القمر الصناعي
|تردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 8 West A
|8 غربا
|12604
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 1
|Arabsat 2B
|30.5 شرقا
|11310
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 1
القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا على الاقمار الصناعية 2021 اكثر ما يرغب به الكثير من عشاق و متابعي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم في هذا التوقيت هو التعرف على اهم القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا، حيث يرغب الكثير من متابعة كافة مباريات البطولة بكل مجاني بدون تشفير على الاقمار الصناعية المختلفة، لذلك نحرص على عرض اهم القنوات الناقلة لمباريات بطولة كوبا امريكا وكذلك الترددات الخاصة بها.
|قناة TRT 1HD Turkey
|Turksat 42°E -11054 V 30000
Turksat 42°E -11096 H 30000
|قناة TRT Spor HD Turkey
|Turksat 42°E -11054 V 30000
Turksat 42°E -11096 H 30000
Eutelsat 7°E – 10804 V 30000
|قناة Arena Sport 1 Serbia
|BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
H 11798 – Astra 3A -30000
|قناة Arena Sport 2 Serbia
|BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
|قناة Arena Sport 3 Serbia
|BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
الوسوم
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021 ساعات قليلة تفصلنا عن بداية انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2021، وهي البطولة العالمية التي تنال معدلات مشاهدة ومتابعة مرتفعة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم من عشاق كرة القدم في العالم، حيث تنطلق البطولة رسميا يوم 13 من شهر يونيو في دولة البرازيل، وذلك بعد ان تم سحب التنظيم من الارجنتين خلال العام الماضي بسبب ازمة فيروس كورونا، ومن المقرر ان تنتهي البطولة رسميا في يوم 11 من شهر يوليو، ونجد ان البطولة يشارك بها الكثير من المنتخبات العالمية التي تل متابعين من جميع انحاء العالم، واكثر ما يرغب به الكثير من المتابعين في هذا التوقيت هو التعرف على اهم القنوات الناقلة للبطولة، وسوف نوضح الان تفاصيل اهم القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021 على جميع الاقمار الصناعية.القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021
اعلنت الكثير من القنوات المختلفة في جميع أنحاء العالم سواء القنوات الاجنبية او العربية خلال الايام الماضية عن نقلها البطولة المرتقبة وهي بطولة كوبا أمريكا التي يشارك بها أفضل المنتخبات في العالم، ويتم بث هذه القنوات المختلفة على الاقمار الصناعية المتنوعة، وسوف نوضح الان اهم القنوات الفضائية العربية والاجنبية الناقلة لكافة مباريات بطولة كوبا امريكا رسميا والتي تبدأ يوم الاحد الموافق 13 من شهر يونيو.
|القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021
|
|القمر الصناعي
|تردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 8 West A
|8 غربا
|12604
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 1
|Arabsat 2B
|30.5 شرقا
|11310
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 1
القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا على الاقمار الصناعية 2021 اكثر ما يرغب به الكثير من عشاق و متابعي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم في هذا التوقيت هو التعرف على اهم القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا، حيث يرغب الكثير من متابعة كافة مباريات البطولة بكل مجاني بدون تشفير على الاقمار الصناعية المختلفة، لذلك نحرص على عرض اهم القنوات الناقلة لمباريات بطولة كوبا امريكا وكذلك الترددات الخاصة بها.
|قناة TRT 1HD Turkey
|Turksat 42°E -11054 V 30000
Turksat 42°E -11096 H 30000
|قناة TRT Spor HD Turkey
|Turksat 42°E -11054 V 30000
Turksat 42°E -11096 H 30000
Eutelsat 7°E – 10804 V 30000
|قناة Arena Sport 1 Serbia
|BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
H 11798 – Astra 3A -30000
|قناة Arena Sport 2 Serbia
|BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
|قناة Arena Sport 3 Serbia
|BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
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