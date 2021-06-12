طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا 1443 من الخدمات التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة، فسجل الأسرة من الوثائق المهمة لإثبات هوية المواطنين. في السطور المقبلة سوف نتعرف على شروط استخراج سجل الأسرة وطريقة استخراج السجل للامهات.

سجل الأسرة 1443

يُعرف بكرت العائلة وهو من أهم الوثائق التي تُثبت هوية المواطنين. حيث تستخدم المملكة نوعين من الوثائق لإثبات الهوية لمواطنيها وهما بطاقة الأحوال المدنية أو الهوية الوطنية، وسجل الأسرة أو كارت العائلة وهي عبارة عن وثيقة بها بها تفاصيل أفراد العائلة التابعين لصاحب السجل وهو صالح مدى الحياة حتى بعد وفاة صاحبة. يتم سحبه وإصدار سجل للورثة.

شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات

حددت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدينة عدد من الشروط والمتطلبات لإصدار سجل الأسرة على النحو الآتي:

لابد أن تكون المتقدمة للحصول عليه أرملة أو مطلقة أو متزوجة.

أن تكون معيلة لشخص واحد على الأقل.

لابد من أن تكون مسجلة في العنوان الوطني.

أن تكون مسجلة في السجل الخاص بالزوج.

نموذج إصدار سجل الأسرة للامهات

دفتر العائلة أحد الوثائق التي تقدمها الأحوال المدينة وهو نموذج إلكتروني يُطبع ويُرفق مع المستندات المطلوبة للحصول على سجل الأسرة ويتطلب المعلومات الآتية:

الاسم كامل.

الوظيفة.

رقم السجل المدني.

رقم الحفيظة.

التاريخ – بيانات العنوان الوطني.

بيانات بطاقة الهوية الوطنية.

الإقرار بصحة المعلومات.

الدخول لمنصة أبشر الرقمية.

النقر على أبشر أفراد ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وتسجيل الدخول.

النقر على خدماتي ثم النقر على الأحوال المدينة.

ثم النقر على أيقونة حجز المواعيد ثم اختيار الخدمة التي تريد إتمامها ” تسجيل واقعة زواج”.

تحديد مكتب الأحوال المراد مراجعته اختر اليوم والموعد المناسب من المواعيد المتاحة.

ثم أرفق المستندات المطلوبة ثم النقر على تأكيد الموعد المحجوز.

ثم تأكيد الحجز والذهاب للمكتب في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات.

طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا 1443