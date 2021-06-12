الحج والعمرة 1442 قصر الحج علي المواطنين والمقيمين فقط، نتيجة إستمرار فيروس كورونا المستجد في التحور المستمر وظهور سلالات جديدة منة، عملت الجهات المتخصصة في المملكة العربية السعودية بتنظيم الحج والعمرة للعام الحالي 1442، ومن ثم أصبحت مقتصرة فقط علي كلا من المواطنين والمقيمين علي أراضي المملكة، ويتم ذلك في ضوء عدد من الضوابط ويأتي في طليعتها حصول الراغبين في أداء المناسك علي لقاح كورونا، وكذلك إن تكون أعمارهم بين ال18 عام حتي 65 عام ولا يكون الفرد مصاب بأي أمراض مزمنة، وسوف يتم تخصيص رابط المسار الإلكتروني للحجاج، والذي يتم تفعيلة غدا ليتمكن من خلالة الحاج متابعة كافة الخطوات عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة.

الحج والعمرة 1442 قصر الحج علي المواطنين والمقيمين فقط

أكدت وزارة الحج والعمرة 1442 قصر الحج علي المواطنين والمقيمين فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وإليكم البيان الرسمي للوزارة الذي صدر صباح اليوم السبت والذي جاء بصورة مشددة لتوضيح مايلي

إن الوزارة كانت دائما وابدا حريصة علي سلامة وصحة زوار بيت الله الحرام من مختلف بقاع الأرض.

حفظ النفس البشرية امتثالا الي مقاصد الشريعة الإسلامية.

تيسير أداء المناسك وتمكين الحجاج من الوصول المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.

وأكدت الوزارة علي توفير كافة الخدمات لكافة الزوار طيلة السنوات الماضية، واستطاعة خدمة مايقرب 150 مليون فرد من مختلف بقاع الارض.

إجراءات وزارة الحج 1442

الحج والعمرة 1442 قصر الحج علي المواطنين والمقيمين فقط رابط المسار الإلكتروني للحجاج، وفي الختام نؤكد لكم إن سلامة الزوار هي الهدف الأولي لتلك التطبيقات الجديدة، واليكم ابرز إجراءات الوزارة.

العدد الإجمالي المقرر استقبالة هذا العام 60 الف من المواطنين أو المقيمين، حاليا علي اراضي المملكة العربية السعودية.

المتقدم خالي من الامراض المزمنة والعمر لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

ضرورة تلقي لقاح كورونا للمتقدمين.

الجدير بالذكر أن تطبيق المسار الإلكتروني للحجاج الذي خصصتة وزارة الحج والعمرة، يفتح غدا ويفعل لتيسير خدمة الحجاج هذا العام بيسر وسهولة، وذلك في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشدة لمنع تفشي كورونا covide 19 بين الحجاج.