فيديوجراف- دبلوماسية ناعمة.. الإمارات تحقق انتصارًا مستحقًا فى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، من إنجاز انتصار دبلوماسى دولى، بحصولها على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، إذ دخلت الإمارات انتخابات المجلس هذه الدورة تحت شعار "نحن أقوى باتحادنا".





وعادة ما عرفت دبلوماسية الإمارات بالعمل المتواصل على نشر السلام والمحبة بين الشعوب، وقدمت البلد العربى نموذجًا تنمويًا متميزًا خلال مسيرتها، وساهمت فى إحتواء الأزمات حول العالم.

ويأتى الفوز المستحق للإمارات فى مجلس الأمن الدولى تتويجًا لجهود الإمارات الدبلوماسية، وانتصارًا لجهودها من أجل السلم والأمن الدوليين، علاوة على أنه انتصار يعكس مكانة الإمارات الدبلوماسية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية البلاد.

كذلك، ساهمت الدبلوماسية الناعمة للإمارات فى احتواء الأزمات حول العالم، وعززت البلاد من تواجدها الدولى ببرامج مساعدة إنسانية وإغاثية واقتصادية، إضافة إلى جهود عملية لحفظ السلام وحماية المدنيين.

ومن جانبها، أكدت لانا نسيبة، سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، على أن بلادها لديها الكثير لتقدمه إلى مجلس الأمن من خلال المقعد الغير دائم الذى حظيت به الإمارات إلى جانب 4 دول أخرى، هى: "البرازيل والجابون وغانا وألبانيا".