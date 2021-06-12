جونسون: إعلان مجموعة السبع حول الأوبئة «لحظة تاريخية»

جدة - نرمين السيد - وصف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، "إعلان كاربيس باى" الصادر عن قمة مجموعة دول السبع، بأنه لحظة تاريخية، إذ يركز الإعلان على أهمية الحيلولة دون انتشار أوبئة فى المستقبل، بعدما أنهك وباء كورونا اقتصادات العالم وأودى بحياة ملايين البشر حول العالم.





وحسبما أفادت "فرانس برس"، تعود تسمية "إعلان كاربيس باى" إلى اسم بلدة ساحلية فى إنجلترا، حيث يلتقى زعماء دول السبع "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان".

ويناقش قادة المجموعة سلسلة من المسائل الصحية، إذ تشمل الخطوات الجماعية تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأى مرض مستقبلى إلى أقل من 100 يوم، مع تعزيز شبكات المراقبة العالمية. ومن المقرر أن ينشر الإعلان رسميًا، غدًا الأحد، مع البيان الختامى لمجموعة السبع.

وكتب جونسون فى تغريدة: "يمثل إعلان كاربيس باى لحظة تاريخية لنا جميعًا"، مضيفًا أنه "بموجب هذه الاتفاقية، ستلتزم الديموقراطيات الرائدة فى العالم بالحيلولة دون وقوع جائحة عالمية مرة أخرى، وضمان عدم تكرار الدمار الذى أحدثه كوفيد 19".

كما أعلنت بريطانيا أنها ستنشئ مركزًا جديدًا لتطوير لقاحات، لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ، والتى تنتقل من الحيوانات إلى البشر.