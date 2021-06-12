إيران: لاريجانى يطالب مجلس صيانة الدستور بتفسير لمنعه من خوض الانتخابات

جدة - نرمين السيد - طلب رئيس البرلمان الإيرانى السابق على لاريجانى، اليوم السبت، تفسيرًا من مجلس صيانة الدستور بشأن منعه من خوض الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل.





وكان المجلس وافق الشهر الماضى، على 7 مرشحين فقط لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية، واستبعد عددًا من المرشحين البارزين، من بينهم لاريجانى، والرئيس السابق محمود أحمدى نجاد.

وفى تغريدة عبر تويتر قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية، قال لاريجانى: "أحث مجلس صيانة الدستور الموقر على أن يقدم رسميًا وعلنًا وبشفافية جميع الأسباب التى أدت إلى استبعادى".

وكان لاريجانى، الذى ينتمى إلى التيار المحافظ المعتدل، قد قبل بأمر استبعاده وقت إعلان القرار، قائلاً: "قمت بواجبى أمام الله وبلادى العزيزة".

وبحسب "رويترز"، فإن استبعاد المرشحين السبعة يزيد من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسى، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى. بينما يخيب آمال السلطة الحاكمة ورجال الدين، بسبب ضعف الإقبال المتوقع على التصويت، فى ظل استياء شعبى بسبب حالة الاقتصاد الذى أصابته العقوبات الأمريكية بالشلل.