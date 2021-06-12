كيفيه التسجيل في الإسكان التنموي وشروطه وكيفيه التسجيل الكترونيا بكل سهوله

كيفيه التسجيل في الإسكان التنموي تسال عنه الكثير من المواطنين السعوديين ونحن سوف نقوم بشرح كيفيه التقديم والشروط اللازمة في التسجيل. وقد وفر الإسكان الخاضع لوزارة الإسكان وحدات سكنيه مناسبه لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك لتوفير الحياه المناسبة لهم والارتقاء بالمواطن السعودي وتوفير جميع متطلباته. ولذلك سوف نقوم بشرح الإسكان التنموي بالتفصيل ومعرفه الشروط وكيفيه التقديم الكترونيا.

التسجيل في الإسكان التنموي

يهدف التسجيل في الإسكان التنموي إلي توفير وحدات سكنيه بحق انتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجه في المجتمع والذين تشملهم وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين أيضا في بوابه دعم سكني، وذلك عن طريق الشراكة والتكامل مع جميع الجمعيات والمؤسسيات الأهلية الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، التسجيل في ألإسكان يعتبر احد البرامج التي تقدمها وزاره الإسكان والتي يحصل عليها المواطن السعودي عن طريق شبكه الأنترنت وسوف نوضح من خلال الأتي الشروط وكيفيه التسجيل.

شروط التسجيل

يتم التسجيل في الإسكان للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك وفق عده شروط تم وضعها من قبل وزاره الإسكان بالسعودية ويجب علي المواطنين أن تتوافر فيهم هذه الشروط وهي كالاتي:

أن يقوم المواطن بتقديم وثيقه مثبت فيها عدم وجود أي مصادر للدخل غير راتب الضمان الاجتماعي.

في حاله عدم وجود دخل سوي راتب الضمان الاجتماعي يجب علي المواطن أن يقوم بدفع مبلغ 200 ريال تجاه ذلك.

في حاله توافر مصدر للدخل اخر يتم زيادة القيمة الإيجازية.

لا يمكن للمواطن الاستفادة من الوحدات السكنية من حيث أي أرباح منها.

كيفيه التسجيل في الإسكان التنموي

عملت وزاره الإسكان علي تقديم الخدمة الكترونيا وذلك بعد توافر الشروط التي بالأعلى بعدها يتم اتباع الخطوات الأتية لضمان نجاح خدمه التسجيل:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص وزاره الإسكان.

الدخول علي منصة سكني.

تسجيل الدخول الخاص بالمواطن.

كتابه البيانات المطلوبة صحيحه ورقم جوال صحيح.

كتابه تاريخ الميلاد وبعدها يتم الضغط علي إرسال.

التسجيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه التسجيل لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتي سوف نوضحها لكم بالخطوات الأتية:

دخول لموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان بالمملكة.

وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة منك ويجب أن تكون جميعها صحيحه.

وبعدها يتم الضغط علي التسجيل لمستفيدي الضمان.

بعد فرز الطلبات من قبل الوزارة ومعرفه من يستحق الإسكان ممن لا يستحقون.

يتم التواصل لمن يستحقون الضمان فورا.

الانتظار وبعدها يتم التسجيل وبعدها سيتم التواصل مع المواطن لمتابعه الإجراءات وذلك لتقديم خدمه افضل لجميع المواطنين وذلك أيضا لنظرا لما تعمل عليه وزاره الإسكان لتقديم اهم الخدمات لجميع المواطنين ونظرا لما تهدف إليه رؤية المملكة والتي تعمل عليه العديد من المؤسسات السعودية لتحويل جميع الخدمات الكترونيا والتحول الرقمي داخل المملكة ولتطور وسائل الاتصال أيضا بالمملكة والتطور التكنولوجي التي وصلت ألية، لذا تسعي الحكومة جاهده كل الجهد لتوفير كافه الأمور لتوفير المسكن اللائق بك وبعائلتك وللموطنين أيضا أصحاب الدخل المنخفض والمحدود يمكنهم الحصول أيضا علي مسكن.