رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 وزارة الحج والعمرة تُقصر الحج على المواطنين والمقيمين

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442، من الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن قصر الحج لهذا العام على المواطنين والمقيمين، بحيث يبلغ عدد المسموح لهم بالحج عام 1442 نحو 60 ألف حاج، شامل جميع الجنسيات من المقيمين والمواطنين السعوديين، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة إجراءات احترازية تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورنا، وقد حددت الوزارة عدة ضوابط لضمان التسجيل والقبول في الحج هذا العام، وسوف نوضح لكم الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل وتفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

الدخول على الرابط الإلكتروني المباشر “localhaj.haj.gov.sa“.

أو الدخول من خلال الموقع الإلكتروني “haj.gov.sa“.

تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الحجز.

تحديد البرنامج الذي يريده الحاج ويتناسب مع إمكانياته.

كتابة البيانات المطلوبة عن الحاج.

الضغط على تسجيل الطلب.

سيتم تحديد الرسوم الواجب دفعها ويتم دفعها إلكترونياً.

أن يكون الراغب في أداء مناسك الحج هذا العام حالته الصحية تسمح بذلك وغير مريض مرض مزمن.

يكون من فئات التحصين سواء محصن، أو محصن برجعة واحدة ومر عليه 14 يوم، أو محصن متعافي من الإصابة.

اقتصار الحج هذا العام على الفئات العمرية من 18 عام حتي 65 عاماً.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء المناسك.

أن يلتزم الحاج بشرط التباع بقدر الإمكان خاصةً بمناطق المشاعر.

ارتداء الكمامة والتعقيم خلال التواجد بالأماكن المقدسة.

رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل 1442ضوابط وشروط الحج 1442المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يتم التسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني من داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه غير مفعل خارج المملكة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث يتزايد عن الرابط الإلكتروني للتسجيل للحج، لضمان مكان بعد تحديد العدد ب 60 ألف حاج شامل المواطنين والمقيمين، بحيث لن يتم قبول حجاج من خارج المملكة هذا العام أيضاً حفاظاً على سلامة الجميع.

وزارة الحج والعمرة السعودية

هي أحد أهم الوزارات بالمملكة العربية السعودية، فهي القائمة على تنظيم عملية الحج والعمرة، وتنظيم عملية الحضور للمشاعر المقدمة سواء للقادمين من الخارج، أو المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، لذلك تهتم القيادة السياسية بالمملكة بمتابعة مهام الوزارة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلالها.