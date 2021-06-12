دخول فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط معدلات الفصل الثاني 2021 tharwa education gov dz

رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط معدلات الفصل الثاني 2021 ، هو ما يبحث عنه جميع أولياء التلاميذ الآن في الجزائر من أجل الإطلاع على كشف النقاط للفصل الثاني ومعرفة حساب معدل التلاميذ، كما يعمل فضاء الأولياء لإمكانية استخراج نتائج التعليم المتوسط – نتائج التعليم الابتدائي 2021 ، ولكن الهدف الرئيسي الذي بشأنه تم إطلاق فضاء أولياء التلاميذ هو الإطلاع على كشف نقاط التلاميذ للفصل الثاني 2021 ، وكانت وزارة التربية الوطنية أطلقت فضاء أولياء التلاميذ في مارس المنقضي لتكون هناك أرضية رقمية خاصة بالأولياء لمتابعة المسيرة التعليمية وحساب معدلات التلميذ.

فضاء أولياء التلاميذ 2021

وبخلاف رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط 2021 ، والذي سنقوم بوضعه بين أيديكم أدناه سنتعرف سوياً أدناه على طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الذي يُعد نظام معلوماتي تحت اسم ثروة جديد يعمل على إتاحة لأولياء التلاميذ الاطلاع على النتائج المدرسية 2021 لأبنائهم وكذا الاستفادة من خدمات عن بعد من أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية.

سيتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط الفصل الثاني 2021 ، تزامناً مع بدء الإعلان عن نتائج السانكيام التعليم الابتدائي 2021 – نتائج البيام التعليم المتوسط 2021 الفصل الثاني وذلك خلال الفترة ما بين السابع عشر والعشرين من جوان الحالي.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021

إليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، والذي تم إطلاقه في الثامن من شهر مارس الماضي حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط متوسط وابتدائي tharwa education gov dz 2021، وإليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

الدخول لفضاء أولياء عبر الرابط: https://tharwa.education.gov.dz

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع:

كتابة بيانات الولي كما في الصورة:

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب :

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر:

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

اختيار أيقونة على تسجيل جديد

وبعد بعد طبع الاستمارة، يجب توجه ولي الأمر إلى مؤسسة التمدرس للتلميذ وبدفع الاستمارة بعد إمضاءها، وبعد الموافقة من طرف مدير المؤسسة سيتحصل الولي على وصل استلام و سيصبح بذلك حسابه مفعل و يمكنه الدخول إليه فقط باستخدام بريده الإلكتروني و كلمة المرور التي اختارها.