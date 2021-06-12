تسجيل vc.kuwaitarmy.gov.kw تجنيد الجيش الكويتي (تطوع جندي – مهني) مع الشروط

تسجيل vc.kuwaitarmy.gov.kw للتجنيد بالجيش الكويتي حسب ما قامت رئاسة الإركان العامة بالإعلان اليوم عن طلب وفتح باب التجنيد الاختياري في صفوف خدمة الوطن مع الالتزام بالموعد والشروط اللازم توافرها في وظائف الجيش عامة وشروط التجنيد بشكل خاص، وذلك عبر الرابط المخصص للتسجيل الإلكتروني بتجنيد أبناء الكويتيات.

رئاسة الأركان العامة بالكويت

وقد قام العميد ركن حقوقي د محمد العنزي رئيس فرع الشؤون القانونية بهيئة الإدارة والقوى البشرية بالإعلان اليوم عن بيان هام عن فتح باب التجنيد الاختياري للتطوع بالجيش الكويتي في رتب جندي ومهني وفق عدد من شروط التسجيل في الشكل والهيئة والشروط الأساسية في التسجيل أيضا، حيث يسعى آلاف الكويتيين لمعرفة متى يتم إتاحة التسجيل الإلكتروني.

شروط تجنيد الجيش الكويتي

تم وضع عدد من شروط التقديم والتسجيل في خدمة الجيش الوطني بالتطوع في عدد من الرتب والتي يكون أهمها:

لابد أن يكون المسجل كويتي الجنسية ومن أم كويتية.

يكون العمر ما بين 15 – 50 عاما للمتقدمين.

يجب التمتع باللياقة العسكرية.

يكون السيرة الذاتية والسجل الجنائي للمتقدم نظيف.

يجب اتباع الشروط العسكرية.

يكون الطول لا يقل عن 155 سنتيمتر.

يتم اجتياز الاختيارات والمقابلات الشخصية.

يتم تقديم بيانات حقيقية وصحيحة ويتم الإقرار بذلك.

خطوات تسجيل vc.kuwaitarmy.gov.kw للتجنيد وموعد التسجيل

تم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في التجنيد بالكويت، حيث يبدا الأحد 13 يونيو 2021 التسجيل الإلكتروني للراغبين في التطوع، كما أعلن البيان الأخير من رئاسة الأركان العامة، ويكون التسجيل بالخطوات التالية: