موقع فضاء أولياء التلاميذ للكشف عن نقاط الفصل الثاني في الجزائر 2021، في الفترة الأخيرة لقد زادت ننسبة البحث حول كيفية الدخول و التسجيل في موقع فضاء أولياء أمور التلاميذ من قبل طلاب و طالبات وكذلك أولياء الأمور في مختلف المراحل العمرية في مدن الجزائر، و كان ذلك متزامنًا مع اقتراب اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني.

موقع فضاء أولياء التلاميذ للكشف عن نقاط الفصل الثاني في الجزائر

قامت وزارة التربية والتعليم في الجزائر مؤخرًا بالإعلان عن موعد وخطوات التعرف على نقاط الفصل الدراسي الثاني لعام 2021، حيث يتم ذلك من خلال فضاء الإلكتروني والذي وضعته الحكومة للمساعدة في تقديم كثير من الخدمات الخاصة بشؤون الطلاب في الجزائر.

بينما قامت وزارة التربية و التعليم بإطلاق الموقع حرصًا منها على التمسك بإجراءات الوقاية في البلاد عقب تفشي فيروس الكورونا المستجد، حيث أن موقع فضاء أولياء أمور الطلاب يهدف إلى مساعدة أولياء الأمور في الاطلاع و الإشراف على النتائج الخاصة بأبنائهم.

خطوات تسجيل الآباء في فضاء أولياء أمور التلاميذ

هذا وقد قامت وزارة التعليم أو وزارة التربية الوطنية في الجزائر ببدء تفعيل الموقع والإعلان عن كيفية تسجيل الأهالي في فضاء أولياء التلاميذ للعام 2021، ويتم هذا من خلال الخطوات الاتية:

يتم الدخول على موقع فضاء التلاميذ .

. تقوم بالضغط على كلمة تسجيل حديث.

ثم يتم ملء الاستمارة الخاصة بالطالب وولي أمره بالبيانات المطلوبة.

بعدها تقوم بإدخال بيانات التسجيل مثل البريد الإلكتروني المخصص و الإسم و رقم الهاتف وكلمة السر ومختلف البيانات المطلوبة.

تأكد تمامًا من صحة البيانات المرسلة.

ادخل بيانات ولي التلميذ كاملةً بشكل صحيح.

قم بالضغط على خانة (الأبناء).

ثم يتم ملء بيانات الطالب.

ثم قم بالضغط على خانة طباعة الاستمارة.

كشف نقاط ونتيجة الطالب في الفصل الدراسي الثاني 2021

و لكي تتمكن من معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني من خلال موقع فضاء قم باتباع الخطوات التالية: