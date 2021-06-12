افغانستان: مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بتفجيرين

افغانستان: مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بتفجيرينقتل سبعة أشخاص وأصيب ستة آخرون اليوم في تفجيرين استهدفا حافلتين في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان قوله إن التفجيرين وقعا في حيين مختلفين من أحياء العاصمة موضحاً أن “ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا وجرح اثنان آخران في التفجير الأول بينما قتل شخص وجرح أربعة آخرون في التفجير الثاني”.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجيرين.

وقتل في وقت سابق اليوم خمسة أشخاص في هجوم مسلح غرب العاصمة الأفغانية كابول.

