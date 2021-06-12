13جريحا بإطلاق نار بولاية تكساس

أصيب 13 شخصا بينهم اثنان في حالة خطرة في إطلاق نار ليل الجمعة السبت، في أوستن بولاية تكساس الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة التي تواصل البحث عن الجناة.
أبلغ عن عدة طلقات قرابة الساعة الأولى والنصف فجرا في شارع مزدحم في وسط المدينة، وفق قائد الشرطة جوزيف تشاكون الذي قال إن الشارع كان يضم حشودا تذكر "بفترة ما قبل كوفيد".
وأضاف المسؤول في مؤتمر صحافي "لا نعرف حتى الآن الجاني أو سبب ما حدث"، داعيا أي شخص لديه معلومات أو صور مقطع فيديو على هاتفه المحمول إلى الاتصال بالسلطات.
وقالت شرطة هيوستن في بيان إن "المشتبه به لا يزال طليقا. لا نعرف ما إذا كان شخصا واحدا أو أكثر"، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن رجل وصف بأنه أسود.
ونقلت "فرانس برس" عن الشرطة قولها إن إطلاق النار يبدو "حدثا معزولا"، لكن التحقيق لا يزال جاريا.
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