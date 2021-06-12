السودان يؤكد لوفد الاتحاد الإفريقى أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدى، أن موقف السودان قائم على أهمية التوصل لاتفاق قانونى وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة لما لها من ارتباط مباشر بمصالح هامة وحيوية للسودان.





وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، أن المهدى التقت فى الخرطوم اليوم السبت مع موسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، الذى يزور السودان على رأس وفد رفيع ضم اديوى بانكولى، رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن فى الاتحاد الإفريقى، ومحمد الحسن ولد لباد كبير مستشارى رئيس المفوضية، والسفير محمد بلعيش، رئيس مكتب اتصال الاتحاد الإفريقى فى الخرطوم والناطق الرسمى باسم المفوضية.

وتطرق اللقاء لأهمية إيجاد حل شامل ومرضى لكل الأطراف بشأن سد النهضة الإثيوبى، وأكد رئيس المفوضية الاستعداد لتقديم أى مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بالسودان، حيث قدمت وزيرة الخارجية، شرحا وافيا لمسار عملية الانتقال بالسودان وشكرت الاتحاد الإفريقى على دعمه المتواصل للفترة الانتقالية واستعداده لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح عملية انتقال سلس لحكم ديمقراطى مستدام.

وأكد موسى فكى، رئيس المفوضية أهمية السودان وحرص المفوضية على استقرار الأوضاع فيه وتقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي، مشيدا بجهود الحكومة الانتقالية لمواجهة التحديات خاصة الاقتصادية منها.

وأشار - فى هذا الصدد - إلى مشاركته فى مؤتمر باريس الذى نجح فى حشد واستقطاب الدعم للفترة الانتقالية، مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم ما يلزم لنجاح عملية الانتقال فى السودان.