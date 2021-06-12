الاتحاد الأوروبى لـ بريطانيا: مصرون على تطبيق اتفاق بريكست من الجانبين

جدة - نرمين السيد - أكدا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، اليوم السبت، أنهما شددا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطانى على ضرورة تطبيق اتفاق بريكست "من قبل الجانبين".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، كتبت فون دير لايين وشارل ميشال فى تغريدة عبر "تويتر": "يجب على الجانبين تطبيق ما اتفقنا عليه ووحدة موقف الاتحاد الأوروبى كاملة فى هذا الشأن"، وفى أوج الخلافات حول أيرلندا الشمالية، أكد زعماء الاتحاد الأوروبى، على أن الإجراءات التى أُقرت لأيرلندا الشمالية تسمح "بالمحافظة على السلام فى المقاطعة".

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