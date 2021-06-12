اجتماع غير عادى لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم السبت-لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بأن الاجتماع غير العادى للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وعلى هامش الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده فى الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

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