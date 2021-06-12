قصر الحج هذا العام على المواطنين السعوديين والمقيمين بها

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي: حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، فقد تم تقنين عدد الحجاج إلى ٦٠ ألفا، فقد أعلنت اليوم السبت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قصر التسجيل أمام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة لعام ١٤٤٢ هـ، وذلك على المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية فقط، وذلك بإجمالي ٦٠ ألف حاج فقط، وذلك في ظل ما يحدث من تطورات يشهدها العالم أجمع من استمرار جائحة وباء كورونا المستجد، وأيضاً تطورات وتحورات الفيروس المستمرة .

ومن جانبه قد أكدت الوزارة على ضرورة خلو الحجاج من أي أمراض مزمنة، وأن تكون الحالة الصحية الخاصة بهم جيدة، وقد شددت على أن تكون الفئات العمرية للحاج تنحصر بين عمر ١٨ حتى عمر ٦٥ ، ويكونوا قد حصلوا على اللقاح، وهذا ضمن الضوابط المتبعة في المملكة العربية السعودية لفئات التحصين .

وزير الصحة: التطعيم شرط أساسي:

ومن جانبه أكد بدورة السيد وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور/ توفيق الربيعة في حوار قد أجراه بمؤتمر مشترك بالرياض ، إنه شرط أساسي لا خلاف عليه للحج هذا العام، أن يكون التطعيم حتى ولو بجرعة واحدة ، ومن جانب آخر، أوضح نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور / عبد الفتاح المشاط، إنه حرصا على سلامة الحجاج، فقد تم تقنين عدد الحجاج إلى ٦٠ ألفا، متمثلين في المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، كما أوضح سيادته ، إنه سوف يتم قريبا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة عن كيفية وآلية التسجيل.

ماهية ضوابط وشروط التسجيل:

أكدت المملكة العربية السعودية إنه تم قصر الحجاج في أداء مناسك الحج والعمرة لعام ١٤٤٢ هـ للمواطنين والمقيمين بها، وأكدت أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة سوف تطلق مسار إلكتروني للحجاج، وناشدت على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية ، وكذلك المتطلبات الأمنية في جميع أداء مناسك الحج والعمرة ، وذلك طبقا للآتي :-

قصر أعداد الحجاج لهذا العام إلى ٦٠ ألف حاج للمواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية فقط.

ضرورة خلو الحجاج من أي أمراض مزمنة، حددته المملكة أهم شرط أساسي لا خلاف عليه للحج هذا العام.

اقتصار مناسك الحج والعمرة على الفئات العمرية من (١٨_٦٥) عاماً، ويكونوا قد حصلوا على اللقاح ضمن الآليات العمرية المتبعة داخل المملكة العربية السعودية للتحصين.

وجاء ذلك حرصاً من المملكة العربية السعودية على سلامة الحجاج ،وأمنهم وأمن أسرهم وسلامة بلدانهم أيضاً.