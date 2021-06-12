واشنطن ـ رويترز: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تقديم 150 مليون دولار في شكل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أجهزة رادار مضادة للمدفعية ومعدات حرب إلكترونية وتكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة في تعزيز لكييف وسط توترات متصاعدة مع موسكو. وعلى الرغم من أن الكونجرس كان قد خصص هذه الأموال بالفعل إلا أن إعلان وزارة الدفاع يوضح بالتفصيل كيف سيوزع الجيش الأميركي المساعدة المخصصة لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية للحكومة الأميركية في سبتمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أميركا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منها تكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.