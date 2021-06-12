واشنطن ـ رويترز: قالت الشرطة الأميركية إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا في واقعة إطلاق نار بوسط مدينة أوستن بولاية تكساس في ساعة مبكرة من أمس.

وقال قائد شرطة أوستن بالإنابة جوزيف تشاكون في بيان إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الأميركية: إصابة 13 فـي إطلاق نار بوسط مدينة أوستن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.