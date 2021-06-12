السعودية تقصر الحج هذا العام على مواطنيها والمقيمين فـي المملكة

بريطانيا تتجه لتأجيل رفع باقي القيود

الصين تسجل 35 إصابة جديدة مقابل 22 قبل يوم

الهند تسجل أقل زيادة يومية منذ أكثر من شهرين

أميركا تعطي 306.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد

المكسيك تقول إن ربع سكانها أصيبوا

الرياض ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الحج والعمرة أعلنت قصر الحج هذا العام على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج في إطار المساعي لاحتواء جائحة كورونا.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان من الوزارة “أداء مناسك الحج لهذا العام سيقتصر على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوما، أو محصن متعاف من الإصابة)”.

وفي لندن أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتأهب لتأجيل رفع قيود فيروس كورونا المتبقية في إنجلترا بعد أن أظهرت البيانات زيادة أخرى في الإصابات بسلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار.

ومن المقرر أن يعلن جونسون غدا الاثنين ما إذا كان من الممكن المضي قدما في رفع القيود المرتقب يوم 21 يونيو وهو ما يتضمن إنهاء القيود المفروضة على الاختلاط بين الناس.

لكن الانتشار السريع لسلالة دلتا التي جرى اكتشافها أول مرة في الهند يهدد تلك الخطط، مما يعني أنه سيتم تأجيل رفع القيود لمدة شهر، حسبما ذكرت صحيفة ديلي تليجراف.

وسيعني التأجيل لمدة أربعة أسابيع تأخير رفع القيود إلى 19 يوليو.

وسجلت بريطانيا الجمعة 8125 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو أعلى إجمالي يومي منذ فبراير، وقالت إن رقم التكاثر ومعدلات النمو اليومية كانت أعلى أيضا في أحدث التقديرات، مما يشير إلى أن الوباء ينمو بشكل كبير.

من جانبها قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد ـ 19 يوم الجمعة ارتفاعا من 22 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن ثماني من الإصابات الجديدة محلية مقابل تسع إصابات قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 مقابل 25 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وفي نيودلهي أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيدـ 19 خلال أربع وعشرين ساعة فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.

وفي واشنطن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت حتى الآن 306 ملايين و509795 جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيدـ 19 حتى صباح الجمعة، وقامت بتوزيع 373 مليونا و413954 جرعة.

والرقمان السابقان اللذان أعلنتهما المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بحلول العاشر من يونيو هما 305 ملايين و687618 جرعة و372 مليونا و 830865 جرعة.

وقالت المراكز إن 172 مليونا و758350 شخصا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح، في حين حصل 142 مليونا و95530 على تطعيم كامل حتى يوم الجمعة.

من جانبها قالت وزارة الصحة في المكسيك إن نحو ربع السكان البالغ عددهم 126 مليونا أصيب بفيروس كورونا وهو عدد أكبر بكثير من عدد الإصابات المؤكدة في البلاد. وقالت الوزارة في بيان نقلا عن مسؤول في المعهد الوطني للصحة العامة إن المسح العام للصحة والتغذية لعام 2020 أظهر أن نحو 31.1 مليون شخص أصيبوا بالفيروس.

وقدمت الوزارة هذا التقدير مع تسجيل البلاد 3282 إصابة جديدة و 243 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و448820 والوفيات إلى 229823.