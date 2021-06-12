الحريري يطلع المجلس الشرعي الأعلى على "العراقيل"

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، بعد خروجه من اجتماع دار الفتوى، السبت، إن البلد "يتدهور اقتصاديا واجتماعيا، وعيننا وعين المفتي دريان على البلد"، مكتفيا بهذه العبارات دون أن يجيب عن أسئلة الصحفيين، للمشاركة في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى.

وعلم موقع "دوت الخليج"، وجود "رأيين" داخل المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الأول وافق سعد الحريري في موضوع الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، والثاني طلب منه التريث، ولكن المؤكد هو أن الحريري فاتح المجلس بنيته الاعتذار، وسيلتقي رؤساء الحكومة السابقين لوضعهم في الصورة أيضا.

واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، الرئيس المكلف ظهر السبت، وعقد معه خلوة انتقلا بعدها للمشاركة في الاجتماع، حيث تناول البحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، لا سيما ملف تشكيل الحكومة.

ووصفت مصادر مقربة من الحريري، لموقع "دوت الخليج"، مشاركته في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى الذي عقد في دار الفتوى بأنها "طبيعية"، كونه "عضو فيه، إلى جانب أنه أراد أن يطلع المجتمعين على العراقيل التي تعترض طريق تشكيل الحكومة".

وبدورها، أشارت مصادر في دار الفتوى، أنه "لا صحة لما يقال عن نية الحريري الاعتذار عن تشكيل الحكومة عقب الاجتماع، وأنه باقٍ في منصبه، وأن لا فترة أو مهلة دستورية تحكمه في هذه المهمة".

وتخوفت مصادر متابعة للأحداث، من أن مثل هذا الاجتماع "يندرج تحت مسمى تجمع طائفي قد يخلق تجمعا مقابلا حول رئيس الجمهورية ميشال عون، وهنا قد نكون دخلنا في لعبة طائفية تصب تحت عنوان (لعبة الانتخابات المقبلة)".

وعلم موقع "دوت الخليج" بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعرب للحريري عن تمنيه "بعدم الاعتذار، وانتظار المبادرة التي أطلقها، والتي تعتبر الفرصة الوحيدة للإنقاذ" .

وتشير المعطيات إلى أن الحريري "يحاول انتزاع موقف من المجلس الشرعي، بالتمسك بتكليفه، انطلاقا من كونه رئيس أكبر كتلة نيابية سنية، مما يقطع طريق رئاسة الحكومة على أي طامح في الوقت الحالي، ويُحرج رئيس الجمهورية، الذي لن يجد سوى الحريري للتعاون معه على تشكيل الحكومة".

وتقول مصادر سياسية مطلعة: "إن خطوة الحريري ذات الطابع السني البحت، قد تؤدي إلى أزمة حكم حقيقية، خصوصا أن اعتذاره سيفتح الأمور على عدة احتمالات سياسيا وشعبيا، وتمسكه بالتكليف مدعوما من المرجعية السنية، سيضع رئيس الجمهورية أمام مسؤولياته، وقد يعيد الطرح القائل إن "سحب التكليف من الحريري يكون باستقالة عون".

وقال الكاتب والمحلل السياسي، أسعد بشارة، لموقع "دوت الخليج"، إن هذا الاجتماع "يشبه العلاج بالمهدئات لمرض مستعص".

وأضاف: "لن يستطيع الحريري، وهو محاط بدار الفتوى والشخصيات السنية تشكيل حكومة الحد الأدنى المقبول، وقف الانهيار، لأن عون مدعوم من حزب الله، ولن يسمح للحريري بتشكيل الحكومة بشروطه ."

وتابع: " كلما تأجل هذا الاعتذار عن التشكيل، كلما سمح للانهيار بالزيادة والتعمق، وعلى الحريري الاعتذار لقطع طريق الابتزاز وإتاحة الفرصة أمام حكومة تتمتع بغطاء دولي – عربي".

ورأى بشارة " أن الشراكة مع عون أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن، وأن أي تجديد لهذه الشراكة هو بمثابة وصمة عار جديدة".

واردف: "حزب الله حاضر بقوة في المشهد، ويريد حكومة وفق شروطه، والأزمة تظهر على أنها بين عون والحريري، لكنها فعليا مع ما يريده حزب الله ".

وختم بشارة بالقول: " الاعتذار حتمي، إلا أن الحريري ينتظر التوقيت المناسب" .

من جانبه، قال بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: "استمعنا إلى الحريري الذي أطلعنا على العقبات التي تعترض تأليف الحكومة، وهناك من يدفع الأزمة إلى الهاوية.. هناك لا مبالاة وعدم اكتراث وتخبط عشوائي لدى المتحكمين برقاب اللبنانيين".

وأضاف البيان: "لن نسمح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف تحت أي حجة.. ونؤكد دعم الحريري، انطلاقا من الدستور المنبثق من الميثاق الوطني".