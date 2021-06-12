سلطنة عمان تشارك غدا فى اجتماعات لجنة الإعلام العربى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تشارك سلطنة عُمان بوفد يترأسه، على بن خلفان الجابرى وكيل وزارة الإعلام فى أعمال الدورة الخامسة والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربى، التى تبدأ أعمالها غداً "الأحد" بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.





وتناقش الدورة 15 بنداً يأتى فى مقدمتها، القضية الفلسطينية، والعمل على تنفيذ سياسة إعلامية عربية متواصلة وحشد الرأى العام العالمى، ومناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين، ومتابعة خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج، واللجنة العربية للإعلام الإلكترونى.

كما تناقش الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التى قام قطاع الإعلام والاتصال بوضعها والتى تأتى فى إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التى تبناها قادة دول العالم فى قمة تاريخية خلال اجتماعات الجمعية العامة فى سبتمبر 2015، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية مثل(جوجل، فيس بوك، أمازون، نتفلكس).

وتبحث الدورة (95) كيفية إدراج مادة التربية الإعلامية فى المناهج الدراسية لكل المراحل، والاحتفال بجائزة التميز الإعلامى العربى، ومناقشة تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، وكذلك مناقشة أنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة بالخارج، وأنشطة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية، كونها تمثل خارطة طريق تهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامى ليكون خطاباً إعلامياً عربياً يواكب التطور، ويتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحديات تمكن الإعلام العربى من دعم رسالته الاساسية فى خدمة الوطن العربى وقضاياه الجوهرية.