تشديد إجراءات مكافحة كورونا فى موسكو بعد ارتفاع الإصابات

جدة - نرمين السيد - أعلن عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين، اليوم السبت، عن تشديد القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بعد رصد ارتفاع فى عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" فى المدينة فى الأيام الأخيرة.





وفى مدونة له أشار سوبيانين إلى أن عدد الإصابات الجديدة فى موسكو عاد خلال الأسبوع الأخير إلى أقصى حده، مضيفا أن السلطات سجلت حالات خطيرة لدى أشخاص مسنين، بل ولدى شباب أيضا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال عمدة العاصمة إنه وقع مرسوما من شأنه كبح جماح انتشار المرض، وأشار إلى أنه من أبرز الإجراءات الجديدة لمكافحة الجائحة هو إعلان الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجارى أيام عطلة، مع الحفاظ على دفع رواتب الموظفين، على أن تشمل "العطلة الطويلة" بالتالى 9 أيام (من 12 حتى 20 يونيو).

كما أوصى المرسوم أرباب العمل بتحويل ما لا يقل عن 30% من موظفيهم إلى نظام العمل عن بعد، على أن يشمل هذا النظام أيضا جميع الموظفين ذوى أعمار ما فوق 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة، باستثناء متلقى التطعيم ضد كورونا.

ومن الإجراءات الأخرى المنصوص عليها فى المرسوم فرض قيود على زيارة حدائق الحيوانات، وغرف الأطفال، وقاعات الطعام العامة، ومنع تنظيم فعاليات مسلية فى ملاه ليلية وبارات ومطاعم فى أوقات الليل.

ودعا سوبيانين مجددا أبناء موسكو إلى أخذ التطعيم ضد "كوفيد-19"، على اعتبار هذا الإجراء وسيلة وحيدة لتحقيق مناعة القطيع، التى ستبقى المدينة من دونها معرضة لفرض قيود صحية من حين لآخر.