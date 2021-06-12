الإمارات ترحب بقرار السعودية قصر الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين

جدة - نرمين السيد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بقرار المملكة قصر إتاحة التسجيل للراغبين فى أداء مناسك الحج للعام الجارى على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالى 60 ألف حاج، وذلك فى ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار لتطورات جائحة فيروس " كوفيد - 19"، وظهور سلالات جديدة له.





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