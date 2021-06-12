مقتل 7 وجرح 6 أشخاص فى تفجيرين استهدفا حافلتين فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية طارق عريان: "نحو الساعة 14:50، استُهدفت حافلتان صغيرتان فى تفجيرين وقعا فى حيّين تقطنهما أقلية الهزارة".

وأضاف أن "ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا وجرح اثنان فى التفجير الأول، وقتل شخص وجرح أربعة آخرون فى التفجير الثانى".

ولم تتبنَ أى جهة مسؤوليتها عن هاتين العمليتين، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفى الثامن من مايو، قُتل أكثر من خمسين شخصا وجُرح حوالى مئة فى هجوم ثلاثى أمام مدرسة للبنات فى حى للهزارة، حيث كان الهجوم الأكثر دموية منذ عام، ولم تتبنَّه أى جهة.

واتّهمت السلطات حركة طالبان بالوقوف وراء هذا الهجوم، إلا أن المتمردين نفوا أن يكونوا منفذيه.