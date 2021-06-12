فضاء أولياء التلاميذ 2021 للاطلاع علي نتيجة الفصلي الأول و الثاني في الجزائر

فضاء أولياء التلاميذ 2021 حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر خلال الساعات القليلة الماضية عن توفير هذه الخدمة الجديدة التي تمكن الطلبة و الطالبات وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم أو بذويهم، وتزامناً مع اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة في خلال الفترة الحالية يترقب جميع أولياء الأمور ظهور نتائج الطلبة والطالبات ، وأشارت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه اصبح الآن بإمكان كل مواطن من الاستعلام عن النتيجة بطريقة سهلة وبسيطة وخاصة ص في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” وذلك حرصاً علي أمن وسلامة صحة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وذلك عن طريق التسجيل في الموقع لاستعلام عن العلامات ومعدلات الفصل الدراسي الأول 2021 ميلادية.

فضاء أولياء التلاميذ 2021

قد قامت وزارة التربية الوطنية في يوم الأربعاء الماضي الموافق 10 من شهر مارس للعام الحالي 2021 ميلادية بإعلان بيان رسمي عن فتح موقع علي الإنترنت خاص للطلبة و الطالبات ولأولياء الأمور ليتمكن كل طالبة و طالبة من الاستعلام علي كشف نقاطهم ومعرفة العلامات ومعدلات الفصل الدراسي الأول، كما أشارت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن توفير خدمة الرسائل القصيرة لسهولة متابعة أخبار النتيجة من خلال الوزارة بشكل مباشر ، كما نوهت الوزارة عن إنهاء خاصية تسجيل البريد الالكتروني ، وذلك حرصاً علي متابعة النتيجة بكل سهولة ويسر دون عناء.

رابط كشف نقاط التيرم الأول

أصبح بإمكان أولياء الأمور من متابعة درجات ذويهم بكل سهولة ويسر عن طريق البرنامج ، حيث يحب علي ولي الأمر تسجيل الدخول إلي الموقع وإدخال بياناته وبمجرد تأكيد الحساب يمكنك معرفة جميع العلامات والنقاط الخاصة بأبنائهم ورابط موقع الدخول لفضاء أولياء التلاميذ` عبر الرابط الأرضية الرقمية هو كالتالي: https//tharwa.education.gov.dz .

فضاء أولياء التلاميذ 2021 وطريقة التسجيل

الدخول علي الرابط الرسمي لفضاء عبر الرابط الأرضية الرقمية أعلاة.

يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة منك والتأكد من كتابتها بشكل صحيح .

إحضار الشهادة المدرسية و كتابة رقم الهوية الخاصة بالمدرسة لكل طالب علي أن يتم توقيعها توقيعاً رسمياً من مدير المؤسسة التعليمية.

تسجيل الدخول وكتابة البيانات.

سوف تظهر أمامك جميع العلامات و النقاط.

كشف نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال موقع فضاء

من المعروف أن موقع فضاء أولياء التلاميذ هو من اهم اشهر المواقع التي يتم استخدامها في الجزائر لمعرفة نتائج الطلبة والطالبات في جمي المراحل الدراسة الخاصة بالتيرم الأول أو الثاني للطلاب، أما عن الاستعلام عن نتيجة التيرم الثاني يمكنك اتباع الخطوات السابقة أعلاة لمعرفة نقاط الطلاب ، وقد أشار وزير التربية و التعليم الجزائري علي أهمية الدخول علي الاستبيان الخاص بتقييم النظام الاستثنائي علي جميع المعلمين وأن آخر موعد لغلق الاستبيان هو التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.