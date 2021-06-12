رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات direct link

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات احتل المراكز الأولى لاهتمامات الكثير من أولياء الأمور لاستخراج نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021. بالتزامن مع إعلان عدد من المديريات التعليمية في عدة محافظات اقتراب اعتماد النتائج بشكل رسمي. وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح للإجابات وبدء عملية رصد وتجميع الدرجات تمهيدًا لإعلانها رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

في السياق ذاته كشفت مصادر صحفية بوزارة التربية والتعليم أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 سيتم إعلانه رسميا فور الانتهاء من رصد درجات الطلاب في جميع المديريات التعليمية حيث سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

وقال مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إنه عملية تصحيح الامتحانات تتم وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة.

وأكد أن عملية تصحيح الامتحانات تجري على قدم وساق لسرعة إعلانت نتائج الطلاب فور الانتهاء من تصحيحها وإعداد الكشوفات النهائية بالدرجات تمهيدًا لرفعها على موقع نتائج التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فى جميع المحافظات موقع نتائج الصف الثالث الإعدادي 2021

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلانت نتائج الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة المديرية الإلكترونية لكل محافظة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي 2021 لطلاب الشهادة الإعدادية من قبل المحافظ في كل مديرية تعليمية. مشيرًا إلى أنه سيتم رفع جميع النتائج على البوابة الإلكترونية، من أجل الحفاظ على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.