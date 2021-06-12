وزارة الحج والعمرة تنشر ضوابط وشروط  التسجيل في الحج عبر بوابتها الإلكترونية

أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت أن التقديم لمن يرغب في أداء مناسك الحج لعام 1442 هـ يقتصر فقط على المقيمين في المملكة العربية السعودية وكذلك مواطنيها وأن عدد الحجاج هذا العام لن يتجاوز ستون ألف حاج. في ظل التطور المستمر لفيروس كورونا. الوباء العالمي الخطير وظهور مستجدات جديدة مما يبرز ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء فريضة الحج خالية من الأمراض المزمنة وأن يكونوا في الشرائح العمرية بين (18 إلى 65 سنة) كما انه يجب ان يأخذوا لقاح فيروس كورونا من اجل سلامة جميع الحجاج، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة . كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن هذا الاجراءات طبقت لحرص المملكة الدائم على صحة وسلامة وأمن الحجاج وأمن بلادهم.

ضوابط وشروط التسجيل في الحج

كما تقرر سابقا حصر إتاحة التقديم للراغبين بأداء مناسك الحج لعام 1442. على المواطنين والمقيمين في المملكة، عبر المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة. مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية ومتطلبات السلامة في جميع مراحل أداء فريضة الحج على النحو التالي:

مجمل عدد الحجاج هذه السنة 2021م الموافق لـ 1442 هـ 60 ألف حاج، من المقيمين من جميع الجنسيات ومواطني المملكة العربية السعودية.

من الملزم أن تكون الحالة الصحية لكل من يرغب في أداء فريضة الحج لعام 1442هـ خالية من جميع الأمراض المزمنة.

سيقتصر إتمام مناسك الحج لهذا العام 1442هـ على الأشخاص من (18 إلى 65 سنة) للذين اخذوا لقاح فيروس كورونا. وفق الاجراءات والضوابت التي تتبعها السعودية لفئات التحصين.

موقع وزارة الحج والعمرة

قال وزير الصحة السعودي في لقاء صحفي مشترك بالرياض أن أخذ لقاح فيروس كورونا حتى ولو جرعة واحدة ، من بين الشروط الأساسية للحج هذا العام. كما وأوضح عبد الفتاح المشاط نائب وزير الحج والعمرة، إنه تم حصرعدد المعتمرين إلىستون ألف حاج. حرصًا على سلامتهم وسلامة الجميع داخل المملكة. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن كيفية التقديم عبر موقع وزارة الحج والعمرة.

وزارة الحج والعمرة السعودية

كما اكدت الحكومة السعودية في بيان أنها تولي دائما اهتماما كبيرا بسلامة الحجاج والحفاظ عليهم. وتضع ذلك في أولى أولوياتها مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل أداء الحجاج. وذلك لتمكينهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة بكل سهولة ويسر، فقد خدمت في السنوات العشر الماضية وحدها أكثر من 150 مليون حاج.