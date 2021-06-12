الرابط الجديد للضمان الاجتماعي وخطوات تحديث الضمان الاجتماعي

الرابط الجديد للضمان الاجتماعي تسعي وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية لحصر أعداد المستحقين لدفعات الضمان الاجتماعي النقدية لذلك تطلب من جميع المشتركين بالمنظومة سرعة الدخول على رابط المنظومة الجديد لتحديث بياناتهم الخاصة لكي يتمكنوا من صرف الدفعات في الوقت الذي ستحدده الوزارة.

الرابط الجديد للضمان الاجتماعي

فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رابط وذلك ليتمكن المواطن من الدخول على هذا الرابط وبالتالي البدء في عملية تحديث بياناته المسجلة داخل منظومة الضمان الاجتماعي وذلك ليتمكن من صرف مقطوعة الضمان لاحقا لأنه سوف يتم تحديد قيمة المبلغ المستحق لكل مواطن وفقا لهذه البيانات المحدثة من حالة اجتماعية، ووظيفة، ودخل شهري، وكذلك عدد أفراد العائلة.

تحديث الضمان الأجتماعي بالرابط الجديد

وفرت المملكة هذه الدفعات النقدية من مقطوعة الضمان وذلك لمساندة الأسر خاصة محدودي الدخل بالإضافة إلي الأسر الفقيرة وليتمكن المواطن من تحديث البيانات يكون باتباع الخطوات الآتية:

أولا الدخول على رابط منظومة الضمان الأجتماعي من هنا. ثانيا سيطلب من إدخال رمز التحقيق وكود المرور لفتح حسابك الخاص على الموقع. ثالثا قم باختيار تحديث الضمان الأجتماعي. رابعا ستظهر لك صفحة شاملة لجميع بياناتك المسجلة في المنظومة. خامسا ابدأ في تحديث البيانات. أخيرا اضغط زر إرسال لتتم عملية التحديث بصورة ألكترونية مبسطة.

شروط استحقاق مقطوعة الضمان

بالطبع يجب توافر بعض الشروط في الشخص حتى يستحق صرف الضمان الأجتماعي وهي كالآتي:

السيدات المطلقات والأرامل.

الأيتام.

المتقاعدين فوق 60 عاما.

الشخص العاجز.

أسر المسجونين.

كيفية التواصل بالضمان الاجتماعي

وفرت وزارة الموارد البشرية رقم مجاني للتواصل مع المواطنين وكذلك استقبال جميع تساؤلاتهم ومقترحاتهم حول المنظومة بشكل كامل وهو 19911. بالاصافة إلي أنه يستقبل الرقم الاتصالات على مدار اليوم.

كيفية الاستعلام عن الضمان الأجتماعي

لا بد من توفير طريقة ألكترونية مبسطة ويكون ذلك للاستعلام عن دفعات النظام الاجتماعي من حيث موعد نزول الدفعات وكذلك مقدار المبلغ لكل مستحق على حدي. يتمكن أخيرا المواطن من الاستعلام بأتباع الخطوات التالية: