بايدن: الاتحاد الأوروبى قادر على تنفيذ دور هيكلى ونثق بوحدة الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال لقاء مع الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، فى مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا، على هامش قمة دول "G7"، إنه يعتقد أن "الأشياء تسير بشكل جيد"، مضيفا: "الولايات المتحدة عادت كما أكدت ذلك سابقا. ونحن على ثقة صارمة بوحدة الصف فى الناتو".

وأشار بايدن إلى أنه يعتبر الاتحاد الأوروبى "منظمة قوية وديناميكية للغاية" قد تلعب دور "هيكل يمكن أن يعتمد عليه الحلف".

من جانبه، قال ماكرون إن الولايات المتحدة عادت "كزعيم متعاون للعالم الحر" بعد انتخاب بايدن رئيسا للبلاد.

وتستضيف كورنوال قمة لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى لتنطلق بعد ذلك فى بروكسل أعمال اجتماع لزعماء دول الناتو يوم 14 يونيو، وبعدها ستجرى فى جنيف أول قمة تجمع بايدن مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.