الشرطة الإيطالية تعتقل رجلا رومانيا يزعم تورطه في قضية ”شاحنة المهاجرين القتلى”...

أفادت الشرطة الإيطالية بالقبض على مواطن روماني بحقه مذكرة توقيف دولية صادرة عن المملكة المتحدة، بتهمة قتل 39 فيتناميا، تم تهريبهم إلى بريطانيا.
وفي بيان لها، أوضحت الشرطة الإيطالية في أن المواطن الروماني ستيفان داميان دراغوس (28 عاما)، قدم الشاحنة التي استخدمت لتهريب مجموعة المهاجرين الفيتناميين، الذين عثر عليهم ميتين داخل حاوية على ظهر الشاحنة في أكتوبر 2019.
هذا ولم تكن هناك إفادة فورية من المشتبه به أو من أي محام يمثله، واعتقلته الشرطة في بلدة شينسيللو بالسامو، بشمال ميلانو، دون ذكر تفاصيل أخرى.
جدير بالذكر أنه بريطانيا وفيتنام صدمتا، عند اكتشاف عدد كبير من القتلى- اثنان لا يتجاوز عمرهما 15 عاما - في مؤخرة شاحنة بمنطقة صناعية بشرق لندن، وتبين أن معظم الذين لقوا حتفهم اختناقا داخل الشاحنة كانوا من إقليمي نجي آن وها تينه في شمال ووسط فيتنام، حيث تؤدي فرص العمل السيئة والكوارث البيئية، والوعد بالمكافأة المالية في الخارج، إلى زيادة الهجرة.
وفي يناير الماضي، حكم على أربعة رجال اعترفوا بارتكاب جرائم القتل العمد وجرائم الهجرة، أو أدينوا بذلك، بالسجن لفترات طويلة.
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