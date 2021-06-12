قتل شرطيان و3 مدنيين جراء هجوم إرهابي وقع في منطفة جامو وكشمير بشمال الهند.
وقال مدير دائرة الأمن المحلية، فيجاي كومار: "وقع الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في مدينة سوبور بشمال كشمير. فقد قام المسلحون بهجوم على مركز للشرطة في منطقة أرامبورا، الأمر الذي أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن و3 مدنيين. وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، وتجري عملية البحث عن الإرهابيين".
وأضاف أن شرطيين اثنين آخرين أصيبا بجروح خطيرة.
وتدل معلومات تمهيدية على أن الهجوم نفذه أعضاء في منظمة "لشكر طيبة" التي تعد من أكثر المنظمات الإرهابية نشاطا في جنوب آسيا. ويعد نشاط هذه المنظمة محظورا في كل من الهند والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا.
وازدادت حدة التوتر في شمال الهند بعد أن قررت نيودلهي في 5 أغسطس عام 2019 بإلغاء ولاية جامو وكشمير، وإنشاء اثنين من أراضي الاتحاد. ولتحقيق ذلك قام البرلمان الهندي بإلغاء المادة 370 من دستور البلاد التي كانت تمنح الولاية حقوقا خاصة. ودانت باكستان هذا القرار بشدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 5 أشخاص جراء هجوم إرهابي في الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.