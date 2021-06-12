احصل علي بطاقة بنك ساب عملتي الطريقة الأمثل للسفر بالمملكة اعلن البنك السعودي البريطاني، عن طرح بطاقة جديدة مصممة خصيصا لتكون الحل الأمثل في السفر، ومن ثم تمكن حاملها من الشراء حول العالم دون الحاجة للتحويلات، ثم تتيح بطاقة عملتي، الشراء الإلكتروني حول العالم من المتاجر الإلكترونية، وهذه العملات على سبيل المثال الجنيه الاسترليني، الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، الريال السعودي، والدولار الأمريكي، وهناك مزايا كثيرة يمنحها البنك لحاملي البطاقة، مثل الخصومات والتنزيلات، ثم هناك سهولة في إصدارها للعملاء، وبذلك يحصل عليها من القنوات الإلكترونية، بدون الحاجة إلي زيارة أي فرع من فروع البنك، وثم تتميز البطاقة بقبول عالمي من سبع وثلاثون متجر، ويمكن إعادة شحنها على مدار اربع وعشرون ساعة، بأسعار صرف تنافسية إلى جانب توفير معايير أمان متقدمة.

احصل علي بطاقة بنك ساب عملتي الطريقة الأمثل للسفر بالمملكة

هناك مميزات و فوائد كثيرة تمكنك من الحصول من بوابة عملتي الإلكترونية التابعة لبنك ساب بالمملكة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك والتسجيل لتحصل على البطاقة. خصصت عملتي لتحويل الأموال من حسابك إلى البطاقة في السفر. لأنها اكثر أمانا من حمل النقود في السفر. أسعار صرف تنافسية الدولار الواحد يساوى 3.749 ريال سعودي. تصدر البطاقة بستة عملات، دولار الأمريكي ، اليورو ، الجنيه الاسترليني ، الدرهم الإماراتي ، الليرة التركية، والريال السعودي. قبول عالمي لثلاث وسبعون متجر حول العالم. حد الشراء اليومي خمس وسبعون ألف ريال، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. أما حد السحب النقدي اليومي خمسة الآف ريال، وما يعادلها من العملة الأجنبية. سهولة شرائها من الموقع الإلكتروني لان هناك نظام الحماية الثلاثية.

سهولة تحويل العملات بين المحافظ النقدية المختلفة. تحديد المواقع للمطاعم والمتاجر بناءا على الموقع الجغرافي في الجوال. يمكن تحديد موقع الصراف الآلي لسحب مبالغ عن طريق الموقع بالجوال. إمكانية الشراء واعدة الشحن بالعملات الأجنبية. تجميد البطاقة في حالة فقدانها أو سرقتها. معرفة سعر الصرف قبل عملية الشراء من خلال تطبيقات الجوال. التحقق من كشف الحساب وسجل المعاملات الخاصة بالعميل. الحصول على تقرير استخدام للبطاقة. كيفية تسجيل بطاقة عملتي بعد الحصول عليها.

الدخول للموقع الإلكتروني واختيار تسجيل ساب عملتي. القبول بالشروط والأحكام المعلنة. ثم ادخل رقم البطاقة. قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور. اختار أسئلة الأمان والإجابات أيضا. سيرسل إليك رمز على الجوال قم بإدخاله. تظهر رسالة للتأكيد ادخل نفس اسم المستخدم وكلمة المرور التي وضعتها سابقا. تستطيع استخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور، من أجل إدارة حساب ساب عملتي الخاص بك.

مزايا تطبيق برنامج عملتي علي الجوالكيفية تسجيل بطاقة عملتيتفعيل البطاقة بعد استلامها

إذا كانت بطاقة جديدة، وتم إصدارها للمرة الأولي، وأيضا تسجيل الدخول: