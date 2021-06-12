استعلام عن دعم مربي المواشي برقم الهوية 1442 وشروط القبول

استعلام عن دعم مربي المواشي برقم الهوية إحدى أهم الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للأفراد السعوديين من مربي المواشي والذين قد يحتاجون إلى بعض الإعانات المادية والقروض للتطوير في مجال أعمالهم، كما يحتاجون إلى معرفة مبلغ إعانة مربي المواشي في حالة استيفاء شروط برنامج دعم المواشي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام عن دعم مربي المواشي بسجل المدني.

استعلام عن دعم مربي المواشي برقم الهوية

يحتاج الأفراد المتقدمين للحصول على دعم مربي المواشي معرفة طريقة استعلام عن دعم مربي المواشي برقم الهوية وقد قامت الوزارة بتوفير إمكانية الاستعلام عبر الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى الصفحة الرسمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ومنها يتم الضغط على كلمة استعلام عن المعاملات.

لتظهر بعد ذلك صفحة جديدة يتم كتابة نوع المعاملة ورقم القيد وتاريخ المعاملة ويتم كتابة رقم الهوية الوطنية للمستعلم.

بعدها يتم الضغط على كلمة استعلام لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالدعم المقدم.

وفور اعتماد الطلب من السلطات المختصة يستطيع العميل الاستعلام عن متى ينزل دعم المواشي 1442 بكل سهولة ومعرفة مبلغ إعادة مربي المواشي المقرر الحصول عليه.

شروط الحصول على دعم مربي المواشي

هناك بعض الشروط الهامة التي قامت الوزارة بوضعها وعلى الراغبين في الاستفادة من الدعم أن يتم استيفاء كافة الشروط وتتلخص هذه الشروط كما أوضحتها الوزارة في التالي: