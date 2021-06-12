الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل الطريقة الجديدة 2021

الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل الطريقة الجديدة كثرت حوله الاستفسارات والأسئلة عبر محركات البحث المختلفة الموجودة على شبكة الإنترنت، حيث وفرت وزارة العمل الخدمات الإلكترونية والاستعلامات عبر الموقع الرسمي لكل المقيمين الوافدين والكفلاء وأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية، فيمكن الاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو برقم الجواز أو من خلال استعلام وافد برقم الحدود، وكل هذه الطرق موفرة بشكل سريع ومباشر عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ووفرت هذه الخدمات الوقت والجهد على المقيمين بالمملكة، فلم يعد الوافد أو المواطن بحاجة إلى مراجعة أحد مقرات وزارة العمل لإجراء الاستعلام عن هروب وافد أو الاستعلام عن رسوم مكتب العمل، فتعيش المملكة العربية السعودية ثورة كبيرة في استخدام التكنولوجيا الرقمية بكافة وزاراتها، وفيما يلي نستعرض كافة خدمات مكتب العمل، فتابعونا.

الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل

طرحت المملكة العربية السعودية مشروع قومي أطلقت عليه رؤية المملكة 2020، حيث تهدف القيادة الكريمة إلى تحقيق النهضة والتطور على جميع الأصعدة بالمملكة وفي جميع المجالات، ويلاحظ الجميع تحقيق الكثير من هذه الأهداف المرجوة، ومن أهم خطوات تحقيق هذه الرؤية هو إعادة هيكلة وتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على مفهوم الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في مكاتب العمل، ويمكن التمتع بخدمات مكتب العمل من خلال إدخال رقم الهوية أو رقم الجواز.

طريقة وزارة العمل الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

تمكن وزارة العمل أصحاب الأعمال من الدخول إلى بوابة العمل من خلال التسجيل في وزارة العمل البوابة الإلكترونية، ومن خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية للوزارة يمكنكم تتبع خطوات الاستعلام عن موظف برقم الإقامة بالطريقة التالية:

دخول البوابة الإلكترونية للوزارة. اضغط على أيقونة ” خدمات الإلكترونية”. ستجد في أسفل الصفحة خيار يتضمن “الاستعلام عن موظف وافد”. إدخال رقم الإقامة للوافد في الخانة الفارغة. حدد جنسية الوافد المستعلم عنه. ادخل ركز التحقق البشري الموجود في الصورة. اضغط على أيقونة “ابحث”. تظهر كافة البيانات على الشاشة.

الاستعلام عن موظف برقم الحدود

مكتب الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود يمكن أن يتم بنفس الخطوات السابقة، ولكن عند تحديد كيفية الاستعلام يمكنك إدخال رقم الحدود أو رقم الجواز بدلًا من كتابة رقم إقامة الوافد في الخانة المخصصة لذلك، ويتم بعدها تحديد جنسية الوافد وكتابة رمز التحقق بشكل صحيح للتأكد من الاستخدام البشري للموقع، ثم في آخر خطوة اضغط على أيقونة “بحث”.

وزارة العمل الاستعلامات الإلكترونية

تمتلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منصة إلكترونية ضخمة على شبكة الإنترنت، ويتمكن من خلالها المواطنين والمقيمين بالمملكة التسجيل فيها، حيث تقوم كل منشأة صغيرة كانت أو كبيرة بفتح ملف خاص بها، كما يمكن لكل عامل أو موظف بإنشاء حساب على الموقع، ومن خلال هذه المنظومة الرقمية تتواصل وزارة العمل مع أصحاب الأعمال والموظفين والعاملين في المنشآت عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وفيما يلي الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العمل:

الخدمات المتعلقة بالاستقدام. الاستعلام عن إقامة وافد. الاستعلام عن موظف وافد. الاستعلام عن عامل وافد. الاستعلام عن بلاغ هروب.

الخدمات المتعلقة بتغيير المهنة.

الخدمات المتعلقة برخص العمل. الاستعلام عن رسوم مكتب العمل. الاستعلام عن سداد رسوم مكتب العمل. الاستعلام عن نطاق المؤسسة. الاستعلام عن تغيب وافد. الاستعلام عن رخصة العمل.

الخدمات الخاصة بنقل الكفالة: الاستعلام عن نقل كفالة عامل برقم الإقامة.



رقم مكتب العمل الموحد

يمكن الاتصال على رقم مكتب العمل خدمة العملاء للتواصل مع فريق الدعم في حالة وجود مشكلة أو للاستفسار عن الخدمات التي يقدمه المكتب للوافدين والمقيمين، فالتواصل يكون من خلال رقم 19911 المخصص للتواصل مع الجماهير للتوصل على حل مشكلاتهم في أقرب وقت.

كيف أعرف أن علي بلاغ هروب من الكفيل؟

نجد تساؤلات من الوافدين حول هذا السؤال فيمكنهم إجراء الاستعلام في مكتب العمل لضمان عدم وجود بلاغ هروب ضدهم، فقد يكون الكفيل قد تقدم ببلاغ هروب للعامل دون علمه، فيمكنكم الدخول إلى بوابة وزارة العمل الإلكترونية وإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إدخال رقم الحدود أو رقم إقامة العامل. اضغط على أيقونة بحث.

طريقة الاستعلام عن بلاغ الهروب

يمكنكم الاستفسار عن بلاغ الهروب برقم الإقامة، حيث توفر الموقع الرسمي لوزارة العمل الاستعلامات الإلكترونية عبر إدخال رقم إقامة الوافد عير تتبع الطريقة التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. اضغط على الخدمات الإلكترونية. الضغط على “الاستعلام عن وافد”. كتابة البيانات المطلوبة منها رقم الحدود ثم رقم الإقامة. قم بإدخال رمز التحقق بطريقة صحيحة. اضغط على كلمة “استعلام”. يقوم الموقع بتوجيه المستعلم إلى صفحة تكشف بيانات الوافد بالكامل.

الاستعلام عن موظف بالطريقة الجديدة 2021

يبحث الكثيرون عن طريقة الاستعلام عن بيانات الموظف في مكتب العمل بالطريقة الجديدة 2021، وفيما يلي قمنا بإعداد الطريقة بالخطوات المتتابعة:

في تسجيل الدخول أولًا على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. في الخطوة الثانية انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية للموقع. يعرض الموقع كل الخدمات الإلكترونية والاستعلامات المتاحة على الموقع انقر على خدمة “الاستعلام عن موظف وافد” من قائمة الخدمات المعروضة. اضغط على كلمة “استعلام”. يطلب الموقع إدخال البيانات التالية: كتابة رقم الحدود.

كتابة رقم إقامة الموظف الذي تريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الجواز.

إدخال جنسية الموظف.

كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة لها. اضغط على كلمة “بحث” في الخطوة الأخيرة.

الاستعلام عن بيانات موظف وافد

يقوم الموقع بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بالانتقال بك إلى صفحة جديدة توضح كافة البيانات الخاصة بالموظف المستعلم عنه، حيث تم تسجيل هذه البيانات ضمن قاعدة بيانات لدى وزارة العمل على النحو التالي:

رقم العامل.

اسم العامل بالكامل.

تقييم المنشأة.

بيان يوضح حالة تراخيص المنشأة.

توضيح حالة العامل سواء كان متغيب عن العمل أو على رأس العمل ومنتظم في الحضور.

الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة

يعتبر تغيب العامل أو الموظف الوافد دون إعلام صاحب العمل بشكل مسبق عن سبب غيابه أو عدم حضوره لتأدية واجباته في العمل حسب عقد العمل الذي تم بين الطرفين يعتبر إخلالًا واضحًا بواجبات العمل، حيث يجب على الموظف الالتزام بالحضور في مقر عملته في الوقت المحدد لذلك، يلجأ صاحب العمل إلى البلاغ عن تغيب الوافد لأن التغيب بدون سبب أو عذر يعتبر مخالفة لنظام العمل في السعودية بشكل صريح ومباشر، ويمكن للعامل إجراء الاستعلام عن التغيب في حال تقديم صاحب العمل ببلاغ ضده بالتغيب، كما تتيح بوابة العمل الاستعلام عن العامل الوافد من خلال إدخال رقم إقامة الموظف الوافد، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن تغيب موظف وافد بشكل إلكتروني:

الدخول إلى بوابة وزارة العمل الإلكترونية. تظهر في الصفحة الرئيسية قسم “الاستعلامات الإلكتروني” انقر عليه. قم بالنقر على “الاستعلام عن وافد متغيب” من الخدمات المعروضة. إدخال بيانات الوافد من رقم الجواز ورقم الحدود ورقم الإقامة بطريقة صحيحة. تحديد جنسية الوافد. إدخال رمز التحقق كما هو موضح في الصورة. انقر على زر “بحث”. تظهر على الشاشة البيانات الخاصة بالموظف الوافد، ويمكن طباعة البيان بالمعلومات الموضحة بها.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض كافة المعلومات حول بوابة العمل الاستعلامات الإلكترونية، حيث وضحنا كيفية الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل بالطريقة الصحيحة 2021، كما استعرضنا كيفية الاستعلام عن وافد متغيب برقم الإقامة وخطوات الاستعلام عن هروب الوافد، وفي حال وجود مشكلة أمامك في تتبع خطوات الاستعلام عن خدمات مكتب العمل يمكنكم الاتصال على رقم وزارة العمل المجاني الموضح في المقال.