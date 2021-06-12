منصة فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021

الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني 2021 من خلال منصة فضاء أولياء التلاميذ بدولة الجزائر tharwa.education.gov.dz، فقط أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن التوجه الي رفع البيانات الخاصة بنقاط التلاميذ من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ وذلك لجميع المراحل التعليمية الدراسية سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة وذلك للفصل الدراسي الثاني عام 2021 ، فخلال هذه اللحظات ازدادت عمليات البحث عن طريقة التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ من أجل البحث عن كشف النقاط الخاص بالفصل الثاني عبر موقع ثروة الإلكتروني.تسجيل الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ التعليمي بالجزائر
قد بدأ ظهور النتائج الخاصة بالتلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة وهي الابتدائية والمتوسطة وأيضًا الثانوية وذلك من خلال موقع كشف النتائج وهو فضاء أولياء التلاميذ، مما يعمل العديد من أولياء الطلاب في الاستفسار الدائم عن الطريقة الصحيحة من أجل التسجيل في منصة فضاء والاستعلام عن النتائج، ويمكن بكل سهولة الاطلاع على نتائج التلاميذ للفصل المقرر الثاني 2021، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول علي الموقع الإلكتروني المحدد من قبل الوزارة وهو موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- يجب الدخول علي الموقع ثم اختيار تسجيل جديد.
- التوجه الي إدراج بيانات ولي التلميذ.
- يجب تكملة وتعبئة جميع البيانات الشخصية المتعلقة بولي الطالب.
- ثم يجب إدخال بيانات الأبناء المسجلين بالمراحل الدراسية المختلفة.
يستطيع جميع أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني 2021 لجميع التلاميذ عبر الدخول علي موقع فضاء أولياء التلاميذ، وهو الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بالجزائر، ويتم الاستعلام كالتالي:
- تسجيل الدخول علي موقع فضاء أولياء التلاميذ وإدخال كلمة المرور.
- يجب الضغط علي المربع الخاص بأنك لست روبرت.
- يجب الضغط على رابط كشف النقاط والعلامات الدراسية بالموقع.
- يجب اختيار الفصل الدراسي الثاني 2021.
- ثم بعدها تظهر قائمة خاصة وهي أبنائك التلاميذ.
- ثم أخيرًا الضغط علي ظهور الكشف التفصيلي لنقاط وعلامات التلميذ.
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الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني 2021 من خلال منصة فضاء أولياء التلاميذ بدولة الجزائر tharwa.education.gov.dz، فقط أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن التوجه الي رفع البيانات الخاصة بنقاط التلاميذ من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ وذلك لجميع المراحل التعليمية الدراسية سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة وذلك للفصل الدراسي الثاني عام 2021 ، فخلال هذه اللحظات ازدادت عمليات البحث عن طريقة التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ من أجل البحث عن كشف النقاط الخاص بالفصل الثاني عبر موقع ثروة الإلكتروني.تسجيل الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ التعليمي بالجزائر
قد بدأ ظهور النتائج الخاصة بالتلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة وهي الابتدائية والمتوسطة وأيضًا الثانوية وذلك من خلال موقع كشف النتائج وهو فضاء أولياء التلاميذ، مما يعمل العديد من أولياء الطلاب في الاستفسار الدائم عن الطريقة الصحيحة من أجل التسجيل في منصة فضاء والاستعلام عن النتائج، ويمكن بكل سهولة الاطلاع على نتائج التلاميذ للفصل المقرر الثاني 2021، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول علي الموقع الإلكتروني المحدد من قبل الوزارة وهو موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- يجب الدخول علي الموقع ثم اختيار تسجيل جديد.
- التوجه الي إدراج بيانات ولي التلميذ.
- يجب تكملة وتعبئة جميع البيانات الشخصية المتعلقة بولي الطالب.
- ثم يجب إدخال بيانات الأبناء المسجلين بالمراحل الدراسية المختلفة.
يستطيع جميع أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني 2021 لجميع التلاميذ عبر الدخول علي موقع فضاء أولياء التلاميذ، وهو الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بالجزائر، ويتم الاستعلام كالتالي:
- تسجيل الدخول علي موقع فضاء أولياء التلاميذ وإدخال كلمة المرور.
- يجب الضغط علي المربع الخاص بأنك لست روبرت.
- يجب الضغط على رابط كشف النقاط والعلامات الدراسية بالموقع.
- يجب اختيار الفصل الدراسي الثاني 2021.
- ثم بعدها تظهر قائمة خاصة وهي أبنائك التلاميذ.
- ثم أخيرًا الضغط علي ظهور الكشف التفصيلي لنقاط وعلامات التلميذ.
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