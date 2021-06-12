«السبع»: مشروعات بنية أساسية كبرى لمواجهة «الحزام والطريق»

كاربيس باي (إنجلترا) ـ رويترز: صرح مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستعلن عن مشروع جديد يخص البنية التحتية العالمية ردا على مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأضاف “هذا ليس لمجرد مجابهة الصين.. لكننا لم نقدم حتى الآن بديلا إيجابيا يعكس قيمنا ومعاييرنا وأسلوبنا في إدارة الأعمال”. ومبادرة الحزام والطريق الصينية مشروع بنية تحتية يتكلف تريليونات الدولارات أطلقه الرئيس شي جين بينج عام 2013 ويشمل مبادرات تنمية واستثمار تمتد من آسيا إلى أوروبا وما وراءها. ووقعت أكثر من 100 دولة اتفاقات مع الصين للتعاون في مشروعات تتصل بالمبادرة مثل مد خطوط سكك حديدية وإقامة موانئ وطرق سريعة وغيرها من مشروعات البنى التحتية. وتشير قاعدة بيانات ريفينيتيف إلى أنه حتى منتصف العام الماضي كان هناك أكثر من 2600 مشروع مرتبط بالمبادرة بتكلفة 3.7 تريليون دولار، رغم أن وزارة الخارجية الصينية قالت في يونيو الماضي إن حوالي 20 في المئة من المشروعات تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19.

وقال المسؤول “ سنعلن غدا عن مبادرة ‘بناء أفضل للعالم‘، وهي مبادرة بنية أساسية عالمية جديدة طموح مع شركائنا في مجموعة السبع لن تكون مجرد بديل وحسب عن مبادرة الحزام والطريق”.

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