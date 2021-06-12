السعودية تحذر من خطورة وضع الجراد الصحراوى فى القرن الأفريقى

جدة - نرمين السيد - حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من خطورة وضع الجراد الصحراوى فى منطقة القرن الأفريقى، وبالتحديد فى دول الصومال، وإثيوبيا، وجيبوتى، وأنه من المحتمل أن تغزو أسراب الجراد شرق القارة السمراء فى غضون بضعة أسابيع مقبلة.





وأوضحت البيئة السعودية -وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت- أن الأسراب على وشك التشكل فى الصومال، حيث تشير التقارير الواردة من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى تشكل العديد من مجموعات الحوريات فى شمال غرب البلاد، وبدرجة أقل فى الشرق، مع احتمالية وجود المزيد من مجاميع الحوريات فى المناطق التى لم يتم مسحها بعد.

وأضافت أنه وعلى الرغم من عمليات المكافحة الجيدة الجارية، إلا أن تشكل الأسراب الجديدة سيبدأ فى التكون خلال الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يستمر التكاثر فى شمال الصومال حتى تجف الظروف، ومع ذلك يبقى هناك خطر جراء تحرك بعض الأسراب شمالًا إلى اليمن وغربًا إلى شمال شرق إثيوبيا.

وأكدت وزارة البيئة السعودية أن الظروف الراهنة فى منطقة القرن الأفريقى مواتية لتكاثر واسع النطاق وزيادة فى أعداد الجراد فى المنطقة، بسبب الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التى هطلت أواخر شهر أبريل، وأوائل شهر مايو الماضيين، مبينة أنه على الرغم من قلة أعداد الجراد عن العام الماضى فى نفس الفترة، إلا أن هذا يعد مؤشرًا على أن الفورة الحالية لم تنته بعد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتحرك الأسراب الجديدة التى تتشكل فى وقت لاحق من هذا الشهر وخلال شهر يوليو المقبل غربًا لمنطقة عفار بشمال شرق إثيوبيا؛ للتكاثر الصيفى من أغسطس إلى أكتوبر، وهذا قد يسمح بالاستمرار حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وحول الوضع الحالى بالمنطقة، قالت الوزارة إن المئات من مجموعات الحوريات فى الأطوار المتأخرة توجد بمنطقة الساحل والجرف فى الشمال الغربى للصومال، حيث تقوم الطائرات بعملية الرش فى حواجز، مع استكمالها بعمل الفرق الأرضية؛ لمنع الحوريات من أن تصبح حشرات كاملة مع احتمالية أن تنضج، فى حين توجد مجموعات الحوريات فى الطور المبكر على الهضبة الشمالية للبلاد لحدوث عملية وضع البيض سابقاً، ومن المحتمل أن تستمر الإصابات شرقًا إلى بونتلاند.

وبينت الوزارة أن مجاميع الحوريات فى إثيوبيا تستمر فى التقدم فى منطقة بيل الشرقية، ومنطقة أوروميا، والمنطقة الصومالية (فافان وجرار ونوجوب وسيتى)؛ وربما فى الشرق فى (كوراهى، ودولو)، بينما تتم السيطرة حاليًا ضد مجموعات الحوريات الصغيرة فى الجنوب الشرقى لجيبوتى لحدوث فقس محدود هناك.

أما عن حالة الجراد فى البلدان المجاورة للمملكة، فأكدت الوزارة وجود حشرات كاملة متناثرة على الهضبة شمال وادى حضرموت باليمن، وبالقرب من عمان، فيما كشفت الوزارة استمرار عمل فرق المكافحة فى معالجة بعض مجموعات الحوريات التى تشكلت بالقرب من منطقة الزرقاء بالأردن من خلال غزو الأسراب فى شهر مايو الماضى، فى حين لم يشاهد الجراد خلال المسوحات الأخيرة فى جميع أنحاء الجنوب الإيرانى.

ووجهت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بضرورة القيام بعمليات الاستكشاف والمكافحة فى المنطقة الصومالية الشرقية إثيوبيا، وجميع المناطق التى يمكن الوصول إليها فى الهضبة الشمالية فى الصومال؛ لتقليل تكوين الأسراب من خلال اكتشاف ومعالجة أكبر عدد ممكن من مجموعات الحوريات، مؤكدة أن الوضع فى المنطقة الوسطى يرقى للمستوى الخطر، وعليه يجب زيادة عمليات المسح والمكافحة فى كل من إثيوبيا والصومال، والمملكة العربية السعودية، ورفع درجة الاستعداد والمسح والمكافحة داخل اليمن.

وأشارت إلى أن المستوى هادئ بالمنطقتين الشرقية والغربية، لكن يجب بدء المسوحات الصيفية الشهر المقبل فى حدود الهند وباكستان، ومنطقة شمال الساحل؛ لتفادى تفاقم الأوضاع هناك.