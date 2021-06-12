ماكرون: أمريكا عادت مع بايدن

جدة - نرمين السيد - وجاء تصريح ماكرون خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بايدن، عقب اجتماعهما، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ولدى سؤال الرئيس بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة "قد عادت" فعلا، توجه بايدن إلى ماكرون وقال إنه يجب طرح هذا السؤال على الرئيس الفرنسى، ليجب الأخير "نعم بالتأكيد".

وأضاف الرئيس الفرنسى: "إنه لأمر رائع أن يكون فى النادى رئيس أمريكى مستعد جدا للتعاون"، مضيفا أن بايدن يجسد مقوله "القيادة الحقيقية هى الشراكة".