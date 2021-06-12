الأمن الروسي يقبض على شخص كان يجمع الأموال لتمويل تنظيم ”داعش” 

ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض على أحد سكان مدينة تامبوف، كان يمول تنظيم "داعش" الإرهابي. ويدعى المتهم، جليل غامزاييف، وقد اتضح أنه كان يجمع الأموال لتلبية احتياجات المسلحين، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

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