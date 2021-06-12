بوتين: 18 مليون روسي تلقوا التطعيم ضد كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن 18 مليون مواطن روسي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن، مشيرا إلى أن نتائج حملة التطعيم تجعل توسيعها ممكنا.

وخلال لقاء أجراه الرئيس بوتين في الكرملين مع الحائزين الجدد جوائز الدولة و"أبطال العمل"، اعتبر رئيس الدولة أن لا عجب في تحفظ معظم المواطنين الروس إزاء التطعيم، قائلا: "إنه أمر طبيعي في بلادنا أن يلتزم الناس التحفظ - إذا جاز التعبير - إزاء مثل هذه الإجراءات. لكن يبدو لي أن خضوع 18 مليون شخص للتطعيم، وذلك بدون تسجيل حالة واحدة لحدوث أعراض جانبية تذكر، يمثل دليلا واضحا بما فيه الكفاية على أن التطعيم يجب أن يجري بشكل أوسع". وأضاف أنه "أمر لا يوجد فيه سبب للخوف".

وعلق بوتين على تصريحات المتروبوليت هيلاريون، رئيس قسم العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، الذي أكد تأييد الكنيسة الروسية لتوسيع حملة التطعيم، مضيفا أن مستوى التحصين يجب أن يشمل، برأيه، 118 مليون شخص وليس 18 مليونا، كما هو الأمر حاليا. وعلق بوتين بهذا الصدد: "ربما لسنا بحاجة إلى رقم 118 مليونا، بل يجب أن تكون المناعة لدى 60% من السكان، بمن فيهم المتعافون، ومنهم من لم تظهر عليه أعراض المرض".