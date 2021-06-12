ماكرون: الولايات المتحدة عادت مجددا مع بايدن 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة عادت "كزعيم متعاون للعالم الحر" بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للبلاد.
وجاء تصريح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، عقب اجتماعهما.
ولدى سؤال الرئيس بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة "قد عادت" فعلا، توجه بايدن إلى ماكرون وقال إنه يجب طرح هذا السؤال على الرئيس الفرنسي، ليجب الأخير "نعم بالتأكيد".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "إنه لأمر رائع أن يكون في النادي رئيس أمريكي مستعد جدا للتعاون"، مضيفا أن بايدن يجسد مقوله "القيادة الحقيقية هي الشراكة".
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