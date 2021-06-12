رابط تحديث بيانات القوى العاملة pamr.gov.om الكترونياً و برسالة نصية 2021 وزارة العمل سلطنة عمان 

رابط تحديث بيانات القوى العاملة pamr.gov.om حيث شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث مكثفة من قبل الكثير من المواطنين في سلطنة عمان بشأن التعرف على طريقة تحديث بيانات القوى العاملة وذلك من خلال الرسائل النصية، وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان وزارة العمل في سلطنة عمان عن ضرورة قيام الأشخاص الباحثين عن عمل بتحديث البيانات الخاصة بهم عبر القوى العاملة الكترونيا او من خلال رسالة نصية.

رابط تحديث بيانات القوى العاملة pamr.gov.om

حيث سهلت وزارة العمل إجراءات تحديث البيانات الأشخاص الباحثين عن عمل في جميع أنحاء سلطنة عمان وذلك بسهولة الحصول على عمل في جميع القطاعات للراغبين، وسوف نوضح الان من خلال هذه السطور خطوات إتمام تحديث البيانات الخاصة بالقوى العاملة بسهولة من خلال الرسالة النصية.

طريقة تحديث بيانات القوى العاملة برسالة نصية

تحديث بيانات القوى العاملة برسالة نصية 2021 شهدت الايام الماضية دعوة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على عمل ضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم، حيث نوهت عن ضرورة تحديث البيانات وتحديث الرغبة في البحث عن العمل شهريا على ان يتم تحديثها مرة كل شهر من قبل الراغبين، وقد تم تخصيص رقم يتم من خلاله إجراء هذه التحديث بسهولة من قبل الباحثين عن العمل، حيث يتم التواصل من خلال هذا الرقم 80057، والمخصص لتحديث البيانات، وقد تم التنويه خلال الفترة الماضية انه سوف يتم اعتماد إجراء عملية التحديث بإستخدام الرقم المدني الخاص بالمستخدم، وتتم هذه العملية من خلال مايلي.

يقوم المستخدم بإرسال رسالة نصية على هذا الرقم 80057.

يكون مضمون هذه الرسالة هو الرقم المدني الخاص به ومن ثم يتعبه رمز #.

خطوات تحديث بيانات القوى العاملة إلكترونيا

يمكن تحديث بيانات القوى العاملة بسهولة إلكترونيا وذلك من خلال مايلي.