نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، التي يبحث عنها ملايين التلاميذ في هذه الساعات، وذلك بعد أن انتهت الإدارة التعليمية في مختلف الولايات الجزائرية من تصحيح الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، وعقب الانتهاء من الاختبارات بدأت عمليات البحث من قبل الأسر الجزائرية من طلاب وطالبات وأولياء أمور عن رابط عرض النتائج، لذا نقدم إليكم في السطور القادمة الخطوات البسيطة التي تمكنكم من الحصول على النتائج لكل مرحلة دراسية، وقبل البدء في شرح هذا الموضوع، نقدم لكم خدمة جديدة تساعدكم في الحصول على النتائج والمعدلات ألا وهي المساعدة عبر التعليقات، أي اكتب تعليقك أسفل الموضوع ووضح فيه ما تريد أن تعرفه ليرد عليكم فريق الدعم الفني الذي يعمل على مدار الساعة.

أوضح وزير التربية الوطنية بالجزائر رابط النتائج والمعدلات لكل الفصول الدراسية والمتاح حالياً عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021، كما يقدم الموقع خدمات اخرى مميزة يستفاد منها كل من له علاقة بالمنظومة التعليمية، ولكن تعد عمليات البحث عن النتائج هي الأهم لدي الطالب أو الطالبة وكذلك أولياء الأمور، لذا تتم آلية استخراج النتائج والمعدلات كالتالي:



قم بالدخول على موقع عرض النتائج والمعدلات رابط فضاء الأولياء. عليك تسجيل المعلومات الخاصة بك كي تتمكن من الدخول. في حالة عدم وجود حساب لك في الموقع عليك بتسجيل حساب جديد. ادخل الآن اسم المستخدم ثم كلمة المرور. التوجه إلي عرض النتائج والمعدلات. اختار المرحلة الدراسية ثم اختار الفصل الثاني أو الذي تريد الاستعلام عنه. اضغط على عرض النتيجة.

يعد التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ على tharwa.education.gov.dz من شروط الحصول على النتائج والمعدلات، لذا كي تستطيع التسجيل الجديد عليك بإتباع الخطوات القادمة:

التوجه إلي موقع فضاء الإلكتروني .

. الضغط على تسجيل جديد.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة مثل رقم الجوال، البريد الإلكتروني، وغيره من المعلومات المطلوبة.

الضغط على تسجيل الدخول ووضع كلمة السر.

في حالة نسيان كلمة المرور يمكنكم استرجاعها من خلال الضغط على أيقونة”نسيان كلمة المرور” سيطلب منك بعدها تسجيل البريد الإلكتروني للتمكن من الحصول على كلمة المرور مرة أخري.

نذكركم استعدانا للرد على جميع استفساراتكم في صندوق التعليقات أسفل شرح نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ.